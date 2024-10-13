Девять человек, включая водителя, пострадали
В Тюменской области на трассе Юргинское — Лесное — Бучиха микроавтобус съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали девять человек.
«ДТП случилось на шестом километре автодороги Юргинское — Лесное — Бучиха. Предварительно, 61-летнему водителю автобуса, в котором перевозились работники одного из предприятий, стало плохо за рулем», — сообщили в пресс-службе.
В результате аварии пострадали девять человек, включая водителя, их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Предварительно, водителю стало плохо за рулем
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