13 октября 2024

На тюменской трассе микроавтобус съехал в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девять человек, включая водителя, пострадали
Девять человек, включая водителя, пострадали Фото:

В Тюменской области на трассе Юргинское — Лесное — Бучиха микроавтобус съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали девять человек.

«ДТП случилось на шестом километре автодороги Юргинское — Лесное — Бучиха. Предварительно, 61-летнему водителю автобуса, в котором перевозились работники одного из предприятий, стало плохо за рулем», — сообщили в пресс-службе.

В результате аварии пострадали девять человек, включая водителя, их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Предварительно, водителю стало плохо за рулем
Предварительно, водителю стало плохо за рулем
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области на трассе Юргинское — Лесное — Бучиха микроавтобус съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали девять человек. «ДТП случилось на шестом километре автодороги Юргинское — Лесное — Бучиха. Предварительно, 61-летнему водителю автобуса, в котором перевозились работники одного из предприятий, стало плохо за рулем», — сообщили в пресс-службе. В результате аварии пострадали девять человек, включая водителя, их госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...