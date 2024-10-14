Жители ЯНАО предложили штрафовать людей, которые подкармливают голубей

Жители Салехарда призвали к ответственности тех людей, которые подкармливают голубей. Они предлагают запретить прикорм рядом с магазином по улице Матросова, об этом граждане сообщили в социальных сетях.
«Магазин „Пятерочка“ на улице Матросова возьмите на заметку — штрафуйте уже этих сердобольных с крупой в руках. Невозможно зайти в магазин — все обгажено», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.
В комментариях с автором поста согласились другие жители Салехарда. «Почему все думают, что голуби это красиво? Дикий голубь — паразит. Тех, кто кормят их, надо заставить отмывать улицы и памятники», — написала Татьяна Чебыкина.
Ранее URA.RU сообщило, что жительница Салехарда купила в магазине по улице Матросова полкило конфет, а дома обнаружила в одной из них опарыша. Стоимость конфет составила 521 рублей. Опарыш женщина обнаружила, развернув фантик.
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