Жители ЯНАО предложили штрафовать людей, которые подкармливают голубей

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Голуби скапливаются у магазина по улице Матросова
Голуби скапливаются у магазина по улице Матросова Фото:

Жители Салехарда призвали к ответственности тех людей, которые подкармливают голубей. Они предлагают запретить прикорм рядом с магазином по улице Матросова, об этом граждане сообщили в социальных сетях.

«Магазин „Пятерочка“ на улице Матросова возьмите на заметку — штрафуйте уже этих сердобольных с крупой в руках. Невозможно зайти в магазин — все обгажено», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.

В комментариях с автором поста согласились другие жители Салехарда. «Почему все думают, что голуби это красиво? Дикий голубь — паразит. Тех, кто кормят их, надо заставить отмывать улицы и памятники», — написала Татьяна Чебыкина.

Ранее URA.RU сообщило, что жительница Салехарда купила в магазине по улице Матросова полкило конфет, а дома обнаружила в одной из них опарыша. Стоимость конфет составила 521 рублей. Опарыш женщина обнаружила, развернув фантик.

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Жители Салехарда призвали к ответственности тех людей, которые подкармливают голубей. Они предлагают запретить прикорм рядом с магазином по улице Матросова, об этом граждане сообщили в социальных сетях. «Магазин „Пятерочка“ на улице Матросова возьмите на заметку — штрафуйте уже этих сердобольных с крупой в руках. Невозможно зайти в магазин — все обгажено», — сообщили в группе «Подслушано в Салехарде» в VK. В комментариях с автором поста согласились другие жители Салехарда. «Почему все думают, что голуби это красиво? Дикий голубь — паразит. Тех, кто кормят их, надо заставить отмывать улицы и памятники», — написала Татьяна Чебыкина. Ранее URA.RU сообщило, что жительница Салехарда купила в магазине по улице Матросова полкило конфет, а дома обнаружила в одной из них опарыша. Стоимость конфет составила 521 рублей. Опарыш женщина обнаружила, развернув фантик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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