Ссора, пожар, суд: все, что известно об убийстве девочки в Первоуральске гражданкой Узбекистана

Гражданка Узбекистана зарезала школьницу в Первоуральске

15 октября 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Двор, где жила погибшая девочка Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске зарезали 13-летнюю девочку Обвиняемой в убийстве 13-летней Шукроны в Первоуральске (Свердловская область) оказалась 21-летняя Шанозахон Усманова из Узбекистана. Она дружила с мамой убитой. 11 октября суд отправил Усманову в СИЗО до 9 декабря. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. Убийство произошло днем 9 октября в квартире №16 на проспекте Космонавтов, 10. По предварительным данным, Усманова пришла в гости к девочке, которая была одна. Шукрона напоила ее чаем, а затем якобы произошла ссора, которая закончилась расправой: Шанозахон нанесла девочке нескольких ножевых ранений, а после устроила пожар, чтобы замести следы. Дом, где произошло убийство Фото: Сергей Бодров © URA.RU В подъезде до сих пор чувствуется запах гари… Фото: Сергей Бодров © URA.RU …есть пепел и мусор Фото: Сергей Бодров © URA.RU Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя, нашли тело школьницы и вытащили в подъезд. Уже там убитую девочку заметили соседи. Силовики по горячим следам вычислили подозреваемую и задержали ее. После этого ее привезли на место преступления для проведения следственных действий. Затем отдали под суд, который назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину Шанозахон признала. Шанозахон Усманова признала свою вину Фото: предоставлено свердловским СКР Семья, в которой жила Шукрона, полная. У нее есть две младшие сестры (1,5 года и 11 лет). Летом Шукрона подрабатывала в магазине в ТЦ «Марс», чтобы финансово помочь родителям. Там она трудилась с подругой Азизой, которая на год ее старше. Коллеги и соседи положительно отзываются о Шукроне. После убийства семья девочки уехала в Таджикистан. Там же прошли похороны. В сгоревшей квартире дядя Шукроны делает ремонт. Все новости о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете. Вот здесь соседи увидели тело Шукроны Фото: Сергей Бодров © URA.RU Дядя убитой восстанавливает сгоревшую квартиру Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемой в убийстве 13-летней Шукроны в Первоуральске (Свердловская область) оказалась 21-летняя Шанозахон Усманова из Узбекистана. Она дружила с мамой убитой. 11 октября суд отправил Усманову в СИЗО до 9 декабря. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. Убийство произошло днем 9 октября в квартире №16 на проспекте Космонавтов, 10. По предварительным данным, Усманова пришла в гости к девочке, которая была одна. Шукрона напоила ее чаем, а затем якобы произошла ссора, которая закончилась расправой: Шанозахон нанесла девочке нескольких ножевых ранений, а после устроила пожар, чтобы замести следы. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя, нашли тело школьницы и вытащили в подъезд. Уже там убитую девочку заметили соседи. Силовики по горячим следам вычислили подозреваемую и задержали ее. После этого ее привезли на место преступления для проведения следственных действий. Затем отдали под суд, который назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину Шанозахон признала. Семья, в которой жила Шукрона, полная. У нее есть две младшие сестры (1,5 года и 11 лет). Летом Шукрона подрабатывала в магазине в ТЦ «Марс», чтобы финансово помочь родителям. Там она трудилась с подругой Азизой, которая на год ее старше. Коллеги и соседи положительно отзываются о Шукроне. После убийства семья девочки уехала в Таджикистан. Там же прошли похороны. В сгоревшей квартире дядя Шукроны делает ремонт. Все новости о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете.