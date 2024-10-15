Ссора, пожар, суд: все, что известно об убийстве девочки в Первоуральске гражданкой Узбекистана

Гражданка Узбекистана зарезала школьницу в Первоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двор, где жила погибшая девочка
Двор, где жила погибшая девочка Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске зарезали 13-летнюю девочку

Обвиняемой в убийстве 13-летней Шукроны в Первоуральске (Свердловская область) оказалась 21-летняя Шанозахон Усманова из Узбекистана. Она дружила с мамой убитой. 11 октября суд отправил Усманову в СИЗО до 9 декабря. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU.

Убийство произошло днем 9 октября в квартире №16 на проспекте Космонавтов, 10. По предварительным данным, Усманова пришла в гости к девочке, которая была одна. Шукрона напоила ее чаем, а затем якобы произошла ссора, которая закончилась расправой: Шанозахон нанесла девочке нескольких ножевых ранений, а после устроила пожар, чтобы замести следы.

Дом, где произошло убийство
Дом, где произошло убийство
Фото:
В подъезде до сих пор чувствуется запах гари…
В подъезде до сих пор чувствуется запах гари…
Фото:
…есть пепел и мусор
…есть пепел и мусор
Фото:

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя, нашли тело школьницы и вытащили в подъезд. Уже там убитую девочку заметили соседи. Силовики по горячим следам вычислили подозреваемую и задержали ее. После этого ее привезли на место преступления для проведения следственных действий. Затем отдали под суд, который назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину Шанозахон признала.

Шанозахон Усманова признала свою вину
Шанозахон Усманова признала свою вину
Фото:

Семья, в которой жила Шукрона, полная. У нее есть две младшие сестры (1,5 года и 11 лет). Летом Шукрона подрабатывала в магазине в ТЦ «Марс», чтобы финансово помочь родителям. Там она трудилась с подругой Азизой, которая на год ее старше. Коллеги и соседи положительно отзываются о Шукроне.

После убийства семья девочки уехала в Таджикистан. Там же прошли похороны. В сгоревшей квартире дядя Шукроны делает ремонт. Все новости о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете.

Вот здесь соседи увидели тело Шукроны
Вот здесь соседи увидели тело Шукроны
Фото:
Дядя убитой восстанавливает сгоревшую квартиру
Дядя убитой восстанавливает сгоревшую квартиру
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Любите оперативность? Получайте главные события Екатеринбурга и области сразу в нашем telegram-канале «Екатское чтиво»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвиняемой в убийстве 13-летней Шукроны в Первоуральске (Свердловская область) оказалась 21-летняя Шанозахон Усманова из Узбекистана. Она дружила с мамой убитой. 11 октября суд отправил Усманову в СИЗО до 9 декабря. Все, что известно о трагедии, — в материале URA.RU. Убийство произошло днем 9 октября в квартире №16 на проспекте Космонавтов, 10. По предварительным данным, Усманова пришла в гости к девочке, которая была одна. Шукрона напоила ее чаем, а затем якобы произошла ссора, которая закончилась расправой: Шанозахон нанесла девочке нескольких ножевых ранений, а после устроила пожар, чтобы замести следы. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили пламя, нашли тело школьницы и вытащили в подъезд. Уже там убитую девочку заметили соседи. Силовики по горячим следам вычислили подозреваемую и задержали ее. После этого ее привезли на место преступления для проведения следственных действий. Затем отдали под суд, который назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину Шанозахон признала. Семья, в которой жила Шукрона, полная. У нее есть две младшие сестры (1,5 года и 11 лет). Летом Шукрона подрабатывала в магазине в ТЦ «Марс», чтобы финансово помочь родителям. Там она трудилась с подругой Азизой, которая на год ее старше. Коллеги и соседи положительно отзываются о Шукроне. После убийства семья девочки уехала в Таджикистан. Там же прошли похороны. В сгоревшей квартире дядя Шукроны делает ремонт. Все новости о ЧП агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...