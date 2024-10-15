Общество Появились кадры из квартиры в Первоуральске, где жестоко убили школьницу 15 октября 2024 в 16:41 Размер текста - 17 + Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Космонавтов Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске зарезали 13-летнюю девочку В распоряжении URA.RU появились кадры из квартиры в Первоуральске (Свердловская область), где 9 октября было совершено убийство 13-летней Шукроны из Таджикистана. Трагедия произошла на проспекте Космонавтов, 10. После трагедии семья вернулась на родину, а их родственник делает ремонт. Об этом он рассказал URA.RU. По его словам, Шукрону нашли в зале на диване. Предварительно, именно в этой комнате начался пожар. «[Обвиняемая] что-то подожгла, бросила на пол и убежала», — сказал собеседник агентства. Таким образом 21-летняя подруга семьи пыталась замести следы, но безуспешно. Ее арестовали. ЧП произошло днем 9 октября. Причиной жестокой расправы могла стать ссора. Обвиняемая свою вину признала. По данным свердловского СУ СК, она родом из бывшей союзной страны (вероятно, тоже из Таджикистана). Подробнее об инциденте — в сюжете URA.RU. Место, где убили Шукрону Фото: Сергей Бодров © URA.RU Здесь же начался пожар Фото: Сергей Бодров © URA.RU Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В распоряжении URA.RU появились кадры из квартиры в Первоуральске (Свердловская область), где 9 октября было совершено убийство 13-летней Шукроны из Таджикистана. Трагедия произошла на проспекте Космонавтов, 10. После трагедии семья вернулась на родину, а их родственник делает ремонт. Об этом он рассказал URA.RU. По его словам, Шукрону нашли в зале на диване. Предварительно, именно в этой комнате начался пожар. «[Обвиняемая] что-то подожгла, бросила на пол и убежала», — сказал собеседник агентства. Таким образом 21-летняя подруга семьи пыталась замести следы, но безуспешно. Ее арестовали. ЧП произошло днем 9 октября. Причиной жестокой расправы могла стать ссора. Обвиняемая свою вину признала. По данным свердловского СУ СК, она родом из бывшей союзной страны (вероятно, тоже из Таджикистана). Подробнее об инциденте — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям