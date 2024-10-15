Появились кадры из квартиры в Первоуральске, где жестоко убили школьницу

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Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Космонавтов
Трагедия произошла в многоэтажке на проспекте Космонавтов Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске зарезали 13-летнюю девочку

В распоряжении URA.RU появились кадры из квартиры в Первоуральске (Свердловская область), где 9 октября было совершено убийство 13-летней Шукроны из Таджикистана. Трагедия произошла на проспекте Космонавтов, 10. После трагедии семья вернулась на родину, а их родственник делает ремонт. Об этом он рассказал URA.RU.

По его словам, Шукрону нашли в зале на диване. Предварительно, именно в этой комнате начался пожар. «[Обвиняемая] что-то подожгла, бросила на пол и убежала», — сказал собеседник агентства. Таким образом 21-летняя подруга семьи пыталась замести следы, но безуспешно. Ее арестовали.

ЧП произошло днем 9 октября. Причиной жестокой расправы могла стать ссора. Обвиняемая свою вину признала. По данным свердловского СУ СК, она родом из бывшей союзной страны (вероятно, тоже из Таджикистана). Подробнее об инциденте — в сюжете URA.RU.

Место, где убили Шукрону
Место, где убили Шукрону
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Здесь же начался пожар
Здесь же начался пожар
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Фото:

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В распоряжении URA.RU появились кадры из квартиры в Первоуральске (Свердловская область), где 9 октября было совершено убийство 13-летней Шукроны из Таджикистана. Трагедия произошла на проспекте Космонавтов, 10. После трагедии семья вернулась на родину, а их родственник делает ремонт. Об этом он рассказал URA.RU. По его словам, Шукрону нашли в зале на диване. Предварительно, именно в этой комнате начался пожар. «[Обвиняемая] что-то подожгла, бросила на пол и убежала», — сказал собеседник агентства. Таким образом 21-летняя подруга семьи пыталась замести следы, но безуспешно. Ее арестовали. ЧП произошло днем 9 октября. Причиной жестокой расправы могла стать ссора. Обвиняемая свою вину признала. По данным свердловского СУ СК, она родом из бывшей союзной страны (вероятно, тоже из Таджикистана). Подробнее об инциденте — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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