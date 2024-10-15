«Подъезд залило кровью»: соседи рассказали об убийстве школьницы в Первоуральске

После убийства школьницы в Первоуральске весь подъезд был залит кровью

15 октября 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла в доме на улице Космонавтов Фото: Анна Майорова © URA.RU После убийства 13-летней Шукроны в доме на проспекте Космонавтов в Первоуральске (Свердловская область) подъезд был залит кровью. Страшную картину соседи обнаружили, когда спешно покидали квартиры из-за начавшегося пожара — так убийца девочки пыталась скрыть следы преступления. Подробности трагедии URA.RU рассказали соседи убитой. «Пожар вспыхнул 9 октября районе 14 часов. Дым валил страшный. Приехали пожарные, мы стали эвакуироваться. А в подъезде на первом этаже обнаружили тело девочки, все было залито кровью», — сказал первый собеседник агентства. Позже соседи узнали, что ребенка убили. «Через три дня следователи привезли [обвиняемую 21-летнюю] девушку. Надули манекен. Она ходила, показывала, как все было. А потом ее заковали в наручники и увезли в отдел», — сказал второй собеседник. Некоторые жильцы в момент ЧП переживали, как бы не произошел взрыв. «Но хорошо, что у них в квартире [где произошел пожар] был отключен газ. Мне потом силовик сказал, что у них даже электроприборов не нашли в квартире. Как они еду готовили?» — задумался сосед. В подъезде до сих пор стоит запах гари. На полу — пепел и мусор, оставшийся после пожара. На стене у квартиры, с которой начался пожар, копоть. В убийстве Шукроны обвинили знакомую семьи. По данным свердловского СК, она родом из бывшей союзной страны, в Первоуральске продавала косметику. На преступление пошла из-за ссоры с девочкой. Сейчас свердловчанка в СИЗО, свою вину она признала. Дом на проспекте Космонавтов, где произошла трагедия Фото: Сергей Бодров, URA.RU Квартира, где произошло убийство, а после начался пожар Фото: Сергей Возле двери еще видны следы крови Фото: Сергей Бодров, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После убийства 13-летней Шукроны в доме на проспекте Космонавтов в Первоуральске (Свердловская область) подъезд был залит кровью. Страшную картину соседи обнаружили, когда спешно покидали квартиры из-за начавшегося пожара — так убийца девочки пыталась скрыть следы преступления. Подробности трагедии URA.RU рассказали соседи убитой. «Пожар вспыхнул 9 октября районе 14 часов. Дым валил страшный. Приехали пожарные, мы стали эвакуироваться. А в подъезде на первом этаже обнаружили тело девочки, все было залито кровью», — сказал первый собеседник агентства. Позже соседи узнали, что ребенка убили. «Через три дня следователи привезли [обвиняемую 21-летнюю] девушку. Надули манекен. Она ходила, показывала, как все было. А потом ее заковали в наручники и увезли в отдел», — сказал второй собеседник. Некоторые жильцы в момент ЧП переживали, как бы не произошел взрыв. «Но хорошо, что у них в квартире [где произошел пожар] был отключен газ. Мне потом силовик сказал, что у них даже электроприборов не нашли в квартире. Как они еду готовили?» — задумался сосед. В подъезде до сих пор стоит запах гари. На полу — пепел и мусор, оставшийся после пожара. На стене у квартиры, с которой начался пожар, копоть. В убийстве Шукроны обвинили знакомую семьи. По данным свердловского СК, она родом из бывшей союзной страны, в Первоуральске продавала косметику. На преступление пошла из-за ссоры с девочкой. Сейчас свердловчанка в СИЗО, свою вину она признала.