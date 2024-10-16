Какие премьеры покажут в тюменских кинотеатрах. Афиша

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В городских кинотеатрах до конца октября покажут 15 новинок
В городских кинотеатрах до конца октября покажут 15 новинок Фото:

До конца октября в кинотеатрах Тюмени ожидаются премьеры 15 фильмов, среди которых четыре мультфильма. URA.RU подготовило список картин, которые смогут увидеть жители города.

Фильмы для взрослых

Для возрастной категории 18+ на экранах кинотеатров покажут — ужасы, драмы, триллеры, криминал, детектив, комедии и мелодрамы. Планируется премьера шести фильмов:

  • «Ужасающий 3» (США);
  • «Джокер: Безумие на двоих» (США);
  • «Свидание с монстром» (США);
  • «Кореша» (Россия);
  • «Анора» (США);
  • «Замри» (США).

Фильмы для подростков

Для тех, кому еще не исполнилось 18 лет, покажут фантастику, комедию, мелодраму и драму. Категория 16+:

  • «Встретимся вчера» (Россия);
  • «Вечная зима» (Россия).

Фильмы для детей постарше

Школьники смогут увидеть комедию, биографию и драму. Для категории 12+ представят сюжеты фильмов про конфликт отцов, музыку и спорт:

  • «Руки Вверх!» (Россия);
  • «Битва пап» (Россия);
  • «Федя. Народный футболист» (Россия).

Фильмы для самых маленьких зрителей

Для детей покажут четыре мультфильма. Среди них семейные комедии, приключения, фэнтези и фантастика для категории 6+:

  • «Бемби. История жизни в лесу» (Франция);
  • «Дикий робот» (США);
  • «Огниво» (Россия);
  • «Возвращение попугая Кеши» (Россия).

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До конца октября в кинотеатрах Тюмени ожидаются премьеры 15 фильмов, среди которых четыре мультфильма. URA.RU подготовило список картин, которые смогут увидеть жители города. Фильмы для взрослых Для возрастной категории 18+ на экранах кинотеатров покажут — ужасы, драмы, триллеры, криминал, детектив, комедии и мелодрамы. Планируется премьера шести фильмов: Фильмы для подростков Для тех, кому еще не исполнилось 18 лет, покажут фантастику, комедию, мелодраму и драму. Категория 16+: Фильмы для детей постарше Школьники смогут увидеть комедию, биографию и драму. Для категории 12+ представят сюжеты фильмов про конфликт отцов, музыку и спорт: Фильмы для самых маленьких зрителей Для детей покажут четыре мультфильма. Среди них семейные комедии, приключения, фэнтези и фантастика для категории 6+:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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