До конца октября в кинотеатрах Тюмени ожидаются премьеры 15 фильмов, среди которых четыре мультфильма. URA.RU подготовило список картин, которые смогут увидеть жители города.
Фильмы для взрослых
Для возрастной категории 18+ на экранах кинотеатров покажут — ужасы, драмы, триллеры, криминал, детектив, комедии и мелодрамы. Планируется премьера шести фильмов:
- «Ужасающий 3» (США);
- «Джокер: Безумие на двоих» (США);
- «Свидание с монстром» (США);
- «Кореша» (Россия);
- «Анора» (США);
- «Замри» (США).
Фильмы для подростков
Для тех, кому еще не исполнилось 18 лет, покажут фантастику, комедию, мелодраму и драму. Категория 16+:
- «Встретимся вчера» (Россия);
- «Вечная зима» (Россия).
Фильмы для детей постарше
Школьники смогут увидеть комедию, биографию и драму. Для категории 12+ представят сюжеты фильмов про конфликт отцов, музыку и спорт:
- «Руки Вверх!» (Россия);
- «Битва пап» (Россия);
- «Федя. Народный футболист» (Россия).
Фильмы для самых маленьких зрителей
Для детей покажут четыре мультфильма. Среди них семейные комедии, приключения, фэнтези и фантастика для категории 6+:
- «Бемби. История жизни в лесу» (Франция);
- «Дикий робот» (США);
- «Огниво» (Россия);
- «Возвращение попугая Кеши» (Россия).
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