В Ноябрьске переизбрали мэра Алексея Романова на третий срок: события дня

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Романова на пост главы Ноябрьска
В Ноябрьске (ЯНАО) переизбрали главу города — в третий раз им стал Алексей Романов. В Новом Уренгое директора местной школы признали виновной в получении взяток. В Надыме десятилетняя девочка провалилась под лед, ее спасли росгвардейцы. Об этих и других событиях 17 октября на Ямале читайте на URA.RU.
- Алексей Романов в третий раз стал главой Ноябрьска. Депутаты гордумы проголосовали за него единогласно. URA.RU рассказывало, что известно о мэре, а также о результатах его работы. В своих соцсетях Романов поблагодарил жителей и депутатов гордумы. Нашлись и недоброжелатели — первый секретарь комитета ноябрьского городского отделения КПРФ в ЯНАО Ефрат Рамазанов не признал легитимность мэра.
- В Надыме десятилетняя девочка провалилась под лед во время игры на озере Янтарное. Ее спасли сотрудники Росгвардии. После произошедшего ЧП сотрудники ГУ МЧС по ЯНАО попросили жителей быть осторожными и рассказали, как правильно вести себя на льду. В ведомстве также сообщили, что в конце октября на Ямале закончится сезон речной навигации.
- В Ноябрьске летом свердловчанин изнасиловал местную жительницу и украл у нее телефон. Злоумышленник предстанет перед судом.
- В Новом Уренгое на машины обрушились строительные леса. Инцидент произошел на улице Юбилейной, 3а.
- Прокуратура ЯНАО помогла вернуть жителю Ноябрьска его пенсионные накопления. Пенсия мужчины незаконно была переведена в негосударственный пенсионный фонд. А в Лабытнанги сотрудники прокуратуры провели проверку крыльца жилого дома после публикации в соцсетях. Работники управляющей компании устранили нарушения и привели крыльцо в порядок.
- На трассе Лабытнанги — Харп 17 и 18 октября будет отключено освещение. Дорожники подключают оборудование на пункте весогабаритного контроля.
- В небе над Ноябрьском прошло шоу дронов. Парад стал завершающей частью фестиваля «Дотянуться до неба».
- В Салехарде начали реконструкцию дороги по улице Объездной. Ее расширят до четырех полос.
- В Новом Уренгое вынесли приговор за взятки директору школы №9. Суд обязал ее выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
- На Ямале завершились съемки мистического триллера «Она тебя любит». Главные роли исполнили актеры Никита Ефремов и Евгения Манджиева. Премьера картины состоится в 2025 году.
- На Ямале обнаружили две незаконные свалки, с которых сливают жидкие бытовые отходы в почву. Экоактивисты установили, что ЖБО попадают в протоку малой Оби.
- Департамент АПК ЯНАО не пошел на мировое соглашение в споре с крестьянско-фермерским хозяйством Сюнско Пырирко. Чиновники считают, что оленевод неправомерно потратил трехмиллионный грант на покупку животных.
- Эксперты арктической школы туризма и гостеприимства считают, что на Ямале не будет массового туристического потока. По их мнению, регион привлекает только любителей приключений.
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