В Ноябрьске переизбрали мэра Алексея Романова на третий срок: события дня

Депутаты гордумы Ноябрьска выбрали главой города Алексея Романова
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Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Романова на пост главы Ноябрьска
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Романова на пост главы Ноябрьска Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) переизбрали главу города — в третий раз им стал Алексей Романов. В Новом Уренгое директора местной школы признали виновной в получении взяток. В Надыме десятилетняя девочка провалилась под лед, ее спасли росгвардейцы. Об этих и других событиях 17 октября на Ямале читайте на URA.RU.

  • Алексей Романов в третий раз стал главой Ноябрьска. Депутаты гордумы проголосовали за него единогласно. URA.RU рассказывало, что известно о мэре, а также о результатах его работы. В своих соцсетях Романов поблагодарил жителей и депутатов гордумы. Нашлись и недоброжелатели — первый секретарь комитета ноябрьского городского отделения КПРФ в ЯНАО Ефрат Рамазанов не признал легитимность мэра
  • В Надыме десятилетняя девочка провалилась под лед во время игры на озере Янтарное. Ее спасли сотрудники Росгвардии. После произошедшего ЧП сотрудники ГУ МЧС по ЯНАО попросили жителей быть осторожными и рассказали, как правильно вести себя на льду. В ведомстве также сообщили, что в конце октября на Ямале закончится сезон речной навигации.
  • В Ноябрьске летом свердловчанин изнасиловал местную жительницу и украл у нее телефон. Злоумышленник предстанет перед судом. 
  • В Новом Уренгое на машины обрушились строительные леса. Инцидент произошел на улице Юбилейной, 3а.
  • Прокуратура ЯНАО помогла вернуть жителю Ноябрьска его пенсионные накопления. Пенсия мужчины незаконно была переведена в негосударственный пенсионный фонд. А в Лабытнанги сотрудники прокуратуры провели проверку крыльца жилого дома после публикации в соцсетях. Работники управляющей компании устранили нарушения и привели крыльцо в порядок.
  • На трассе Лабытнанги — Харп 17 и 18 октября будет отключено освещение. Дорожники подключают оборудование на пункте весогабаритного контроля.
  • В небе над Ноябрьском прошло шоу дронов. Парад стал завершающей частью фестиваля «Дотянуться до неба».
  • В Салехарде начали реконструкцию дороги по улице Объездной. Ее расширят до четырех полос.
  • В Новом Уренгое вынесли приговор за взятки директору школы №9. Суд обязал ее выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
  • На Ямале завершились съемки мистического триллера «Она тебя любит». Главные роли исполнили актеры Никита Ефремов и Евгения Манджиева. Премьера картины состоится в 2025 году.
  • На Ямале обнаружили две незаконные свалки, с которых сливают жидкие бытовые отходы в почву. Экоактивисты установили, что ЖБО попадают в протоку малой Оби.
  • Департамент АПК ЯНАО не пошел на мировое соглашение в споре с крестьянско-фермерским хозяйством Сюнско Пырирко. Чиновники считают, что оленевод неправомерно потратил трехмиллионный грант на покупку животных.
  • Эксперты арктической школы туризма и гостеприимства считают, что на Ямале не будет массового туристического потока. По их мнению, регион привлекает только любителей приключений.

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В Ноябрьске (ЯНАО) переизбрали главу города — в третий раз им стал Алексей Романов. В Новом Уренгое директора местной школы признали виновной в получении взяток. В Надыме десятилетняя девочка провалилась под лед, ее спасли росгвардейцы. Об этих и других событиях 17 октября на Ямале читайте на URA.RU.
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