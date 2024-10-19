В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 20 октября водитель легковушки на большой скорости на красный сигнал светофора проехал перекресток, влетел в бордюр и перевернулся. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«Ехали с водителем такси, остановились на красный. На большой скорости на красный пронеслась Chevrolet Niva. Машину занесло, ударилась о бордюр и опрокинулась», — сообщается в telegram-канале «Происшествия Ноябрьск».
По сообщению свидетелей произошедшего, по пешеходному переходу в это время шло двое молодых людей. Им чудом удалось избежать столкновения. Состояние водителя и пассажиров авто не сообщается.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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