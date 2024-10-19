19 октября 2024
18 октября 2024

В ЯНАО авто на скорости влетело в бордюр и перевернулось. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина пронеслась на красный сигнал светофора
Машина пронеслась на красный сигнал светофора Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 20 октября водитель легковушки на большой скорости на красный сигнал светофора проехал перекресток, влетел в бордюр и перевернулся. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«Ехали с водителем такси, остановились на красный. На большой скорости на красный пронеслась Chevrolet Niva. Машину занесло, ударилась о бордюр и опрокинулась», — сообщается в telegram-канале «Происшествия Ноябрьск».

По сообщению свидетелей произошедшего, по пешеходному переходу в это время шло двое молодых людей. Им чудом удалось избежать столкновения. Состояние водителя и пассажиров авто не сообщается.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в ночь на 20 октября водитель легковушки на большой скорости на красный сигнал светофора проехал перекресток, влетел в бордюр и перевернулся. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети. «Ехали с водителем такси, остановились на красный. На большой скорости на красный пронеслась Chevrolet Niva. Машину занесло, ударилась о бордюр и опрокинулась», — сообщается в telegram-канале «Происшествия Ноябрьск». По сообщению свидетелей произошедшего, по пешеходному переходу в это время шло двое молодых людей. Им чудом удалось избежать столкновения. Состояние водителя и пассажиров авто не сообщается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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