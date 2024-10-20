Переизбрание мэров и возвращение плененных срочников на Ямал: 15 главных новостей ЯНАО

В городах ЯНАО прошло переизбрание мэров. На очередной срок заступили главы Лабытнанги, Салехарда и Ноябрьска. Также в выходные стало известно, что двое ямальских срочников вызволены из украинского плена. Вскоре военнослужащие смогут вернуться домой и встретиться с родными. Об этих и других новостях, происходивших за неделю с 14 по 20 октября — в материале URA.RU.
В ЯНАО переизбрали мэров городов
Мэр Лабытнанги Марина Трескова заступила на третий срок подряд. Днем 14 октября состоялся двухэтапный конкурс на замещение должности главы города, в котором приняли участие три кандидата. По его итогам, депутаты думы сделали выбор в пользу действующего представителя.
То же самое случилось и в Салехарде. Глава города Алексей Титовский выиграл в кандидатской гонке и занял пост мэра во второй раз. Депутаты единогласно проголосовали за действующего руководителя администрации, а инаугурация проводилась в тот же день — 15 октября.
В Ноябрьске же мэром в третий раз избрали Алексея Романова. Это решение так же было принято единогласно. Глава города поблагодарил ноябрян и депутатов думы, сказав, что возглавлять муниципалитет, которому скоро исполнится 50 лет — большая честь.
Однако все прошло не так гладко — первый секретарь комитета ноябрьского городского отделения КПРФ в ЯНАО Ефрат Рамазановне заявил, что не признает легитимность Романова. По его словам, трехдневное голосование на выборах всех уровней должно быть замещено на прямое.
Из украинского плена освобождены двое ямальских срочников
Двоих военных из Ноябрьска и Надыма, проходивших срочную службу и захваченных в Курской области, освободили из плена. Сейчас они вместе со всей группой находятся в Белоруссии и вскоре смогут вернуться домой. По приезде в Россию военнослужащим предстоит реабилитация и прохождение лечения в медицинских учреждениях Минобороны РФ.
В ЯНАО произошли кадровые перестановки
С должности управляющего делами правительства ушел Сергей Дузинкевич, занимавший этот пост с 2019 года.По информации URA.RU он подал отставку и переехал из ЯНАО еще в начале октября. Сейчас ведомством в качестве исполняющего обязанности руководит заместитель управляющего делами правительства Ильдар Мингаллеев.
Также с должности руководителя штаба молодежной организации «Молодая гвардия» «Единой России» в ЯНАО ушел Олег Шинкарев — он отправился в зону проведения специальной военной операции. Сейчас этот пост временно пустует. В штабе пройдут внутренние выборы, по итогам которых будет избран новый глава.
А вот у городского суда Салехарда появился новый председатель. Им стал Николай Коблов, который ранее вершил правосудие в Екатеринбурге.
Помимо этого, нового главу получил отдел МФЦ в райцентре Тазовского района ЯНАО. Пост бывшего депутата районной думы Александра Юдина, осужденного за взятку, заняла Оксана Гусейнова.
В ЯНАО произошло два коррупционных скандала
Недавно в ЯНАО разразился коррупционный скандал: появилась информация, что руководитель УФНС по ЯНАО Яна Калюжина была арестована в Москве. По версии следователей, она получила взятку в виде автомобиля Porsche Cayenne за то, что помогла нефтегазовой компании уйти от налогов на сумму, превышающую 50 млн рублей. Позже, на официальном сайте ФНС появилась информация, что исполняющим обязанности ямальского УФНС назначен Руслан Посунько. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СК РФ, однако там ответили, что расследование этого уголовного дела является информацией ограниченного доступа, но не стали опровергать о ее арест.
Помимо этого, суд Нового Уренгоя вынес приговор директору школы № 9 Елене Казимир. Она признана виновной в получении взяток от екатеринбургского предпринимателя Константина Шершнева за заключение выгодных ему контрактов. Женщине назначили штраф в размере 400 тысяч рублей, который она выплатит частями в течение 25 месяцев, а также лишили на два года права заниматься закупками и другой административно-хозяйственной деятельностью.
Ямальцев предупредили о новых способах мошенничества
Жителей ЯНАО начали обманывать новым способом. Мошенники звонят участникам судопроизводства, представляются сотрудниками суда и требуют назвать СМС-код, чтобы «отправить повестку». При этом мошенники точно знают фамилию, имя, отчество своей жертвы, дату и время будущего судебного заседания, заявленные требования и номер гражданского дела. Сообщение кода приводит к получению доступа к аккаунту на «Госуслугах» злоумышленниками.
Помимо этого мошенники занялись еще и блогерами. Они регистрируют фальшивые сайты и завлекают туда медийных личностей с целью получить их личные данные обманным путем. Об этом предупредила полиция Салехарда, опубликовав запись VK с прикрепленным видео, где содержалась аудиозапись, порицающая блогерство, от российского рэп-исполнителя MAHOV со словами «Кто, сука, блогер?».
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