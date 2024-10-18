Мошенники придумали новую схему обмана жителей ЯНАО

Жителей ЯНАО начали обманывать новым способом. Мошенники звонят участникам судопроизводства, представляются сотрудниками суда и требуют назвать СМС-код, чтобы «отправить повестку». Это приводит к получению доступа к аккаунту на «Госуслугах» злоумышленниками, предупреждает администрация Пуровского района.
«Мошенники просят подтвердить явку на судебное заседание через СМС-код либо предоставить данные для доступа к личному кабинету на „Госуслугах“ для получения судебной повестки или подписания судебных документов. Гражданам также сообщается ложная информация о предоставлении бесплатного адвоката, назвав его реальные ФИО. Для подтверждения согласия требуют назвать СМС-код. Таким образом вы предоставляете доступ к аккаунту на „Госуслугах“», — написано в группе мэрии VK.
При этом мошенники точно знают фамилию, имя, отчество своей жертвы, дату и время будущего судебного заседания, заявленные требования и номер гражданского дела. Прокуратура предупреждает: извещение через «Госуслуги» не требует дополнительного предоставления персональных данных, кодов и паролей, их нельзя никому сообщать.
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