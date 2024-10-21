Нутрициолог развеяла миф о коньяке

Употребление небольшой дозы коньяка с утра не поможет избежать отеков лица. Об этом сообщила нутрициолог Лариса Никитина.
«50 граммов крепкого алкоголя на свидании с продолжением лишь раскрепостят партнеров, расширят сосуды и позволят крови прилить „туда, куда надо“. Этот напиток [коньяк] пьют малыми дозами для наслаждения, а не чтобы напиться», — отметила Никитина в разговоре с Life.ru.
Нутрициолог добавила, что вино также не поможет избавиться от отечности. По ее словам, в одном литре этого напитка содержится шесть миллиграммов нужного коже ресвератрола, но видимый эффект появится лишь от 1000 миллиграммов этого вещества в сутки. Никитина посоветовала правильно питаться и соблюдать правильный режим дня, чтобы чувствовать себя здоровым.
Ранее врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в разговоре со «Свободной прессой» заявил, что коньяк не способен снизить давление, передает 360.ru. По его словам, алкоголь сначала вызывает расширение сосудов, что дает временное снижение давления. Однако позже оно резко увеличивается.
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