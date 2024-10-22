В Кургане возле новой велодорожки строят частную конюшню. Фото

23 октября 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Частную конюшню строят в городе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рядом с новой велодорожкой, которая идет в сторону лыжной базы в микрорайоне Увал в Кургане, строится частная конюшня. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «Новая велодорожка ведет на Увал от автозаправки в сторону лыжной базы „Динамо“. Сама дорожка практически завершена, по ней уже ездят велосипедисты. Вдоль велодорожки строится частная конюшня», — передает корреспондент агентства со ссылкой на слова рабочих, которые возводят загоны для лошадей. По словам строителей, они не знают владельца конюшни. Работы по строительству находятся в стадии завершения. Ранее в Кургане анонсировали строительство новых велодорожек. В частности, велодорожка появится в Заозерном микрорайоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рядом с новой велодорожкой, которая идет в сторону лыжной базы в микрорайоне Увал в Кургане, строится частная конюшня. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «Новая велодорожка ведет на Увал от автозаправки в сторону лыжной базы „Динамо“. Сама дорожка практически завершена, по ней уже ездят велосипедисты. Вдоль велодорожки строится частная конюшня», — передает корреспондент агентства со ссылкой на слова рабочих, которые возводят загоны для лошадей. По словам строителей, они не знают владельца конюшни. Работы по строительству находятся в стадии завершения. Ранее в Кургане анонсировали строительство новых велодорожек. В частности, велодорожка появится в Заозерном микрорайоне.