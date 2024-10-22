В Кургане возле новой велодорожки строят частную конюшню. Фото

Рядом с новой велодорожкой, которая идет в сторону лыжной базы в микрорайоне Увал в Кургане, строится частная конюшня. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.
«Новая велодорожка ведет на Увал от автозаправки в сторону лыжной базы „Динамо“. Сама дорожка практически завершена, по ней уже ездят велосипедисты. Вдоль велодорожки строится частная конюшня», — передает корреспондент агентства со ссылкой на слова рабочих, которые возводят загоны для лошадей.
По словам строителей, они не знают владельца конюшни. Работы по строительству находятся в стадии завершения.
Ранее в Кургане анонсировали строительство новых велодорожек. В частности, велодорожка появится в Заозерном микрорайоне.
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