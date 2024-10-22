22 октября 2024

В Кургане возле новой велодорожки строят частную конюшню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Секции конкура в конно-спортивном клубе "Белая лошадь". Екатеринбург, лошадь, конь, сапог, наездник, конкур, седло, всадник
Частную конюшню строят в городе Фото:

Рядом с новой велодорожкой, которая идет в сторону лыжной базы в микрорайоне Увал в Кургане, строится частная конюшня. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Новая велодорожка ведет на Увал от автозаправки в сторону лыжной базы „Динамо“. Сама дорожка практически завершена, по ней уже ездят велосипедисты. Вдоль велодорожки строится частная конюшня», — передает корреспондент агентства со ссылкой на слова рабочих, которые возводят загоны для лошадей.

По словам строителей, они не знают владельца конюшни. Работы по строительству находятся в стадии завершения.

Ранее в Кургане анонсировали строительство новых велодорожек. В частности, велодорожка появится в Заозерном микрорайоне.

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Рядом с новой велодорожкой, которая идет в сторону лыжной базы в микрорайоне Увал в Кургане, строится частная конюшня. Об этом сообщил журналист URA.RU с места событий. «Новая велодорожка ведет на Увал от автозаправки в сторону лыжной базы „Динамо“. Сама дорожка практически завершена, по ней уже ездят велосипедисты. Вдоль велодорожки строится частная конюшня», — передает корреспондент агентства со ссылкой на слова рабочих, которые возводят загоны для лошадей. По словам строителей, они не знают владельца конюшни. Работы по строительству находятся в стадии завершения. Ранее в Кургане анонсировали строительство новых велодорожек. В частности, велодорожка появится в Заозерном микрорайоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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