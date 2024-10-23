В Салехарде задержали начальника Росгвардии, а в школе Губкинского произошла стрельба: события дня

Начальника Росгвардии в Салехарде Андрея Биля задержали за превышение полномочий
В Салехарде задержали начальника Росгвардии Андрея Биля, а в школе Губкинского подросток выстрелил в сторону учеников. В Тазовском районе подростки играли с огнем и аэрозольным баллончиком, в результате чего он взорвался. Об этих и других событиях 23 октября — читайте на URA.RU.
- В Салехарде задержали начальника Росгвардии Андрея Биля. В отношении него возбуждено уголовное дело. Биль заставлял своих подчиненных работать на стройке своего дома. Росгвардеец начал службу в 2016 году, коллеги его характеризовали положительно.
- В Губкинском подросток принес в школу №9 пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону учеников. Металлодетектор не сработал на пневматику из-за пластмассового корпуса. Медицинская помощь никому из детей не потребовалась. В отношении руководства школы возбудили уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности». Известно, что подросток учится в девятом классе и увлекается компьютерными играми.
- В поселке Тазовском произошло возгорание в квартире жилого дома. Четверо подростков играли с огнем, в результате чего взорвался аэрозольный баллончик. Они были доставлены в больницу с термическими ожогами, прокуратура Тазовского района провела проверку по факту происшествия.
- В Ноябрьске назначили нового помощника омбудсмена. Им стала председатель Ноябрьской городской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Наталья Онищук.
- На Ямал привезли мост-конструктор за 143 млн рублей. Комплект автодорожного моста прибыл из Таганрога, он предназначен для оперативной ликвидации ЧС.
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