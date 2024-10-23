В Салехарде задержали начальника Росгвардии, а в школе Губкинского произошла стрельба: события дня

В Салехарде задержан начальник Росгвардии Биль: пять главных событий среды
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Начальника Росгвардии в Салехарде Андрея Биля задержали за превышение полномочий
Начальника Росгвардии в Салехарде Андрея Биля задержали за превышение полномочий Фото:

В Салехарде задержали начальника Росгвардии Андрея Биля, а в школе Губкинского подросток выстрелил в сторону учеников. В Тазовском районе подростки играли с огнем и аэрозольным баллончиком, в результате чего он взорвался. Об этих и других событиях 23 октября — читайте на URA.RU.

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В Салехарде задержали начальника Росгвардии Андрея Биля, а в школе Губкинского подросток выстрелил в сторону учеников. В Тазовском районе подростки играли с огнем и аэрозольным баллончиком, в результате чего он взорвался. Об этих и других событиях 23 октября — читайте на URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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