В Тюмени стало больше опасных для женщин мест. Карта

25 октября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Женщины жалуются на темный переулок в районе улицы Дамбовской Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени количество небезопасных мест для женщин выросло с пяти до восьми. Как указано на сайте проекта «Попутчица», на карте появились новые точки в районах Дербыши, Нефтяников и Лесобазы. «Нефтяников, возле общежития. Опасно и днем и вечером, мужчины цыганской национальности могут преследовать на машинах, идти за тобой, свистеть. Ходить одной опасно», — написала одна из пользовательниц. Еще одна точка на карте — деревня Дербыши. Здесь, по словам пользовательницы, неизвестные мужчины преследовали женщину и предлагали подвезти. Также пожаловались на улицу Дамбовскую. Как указано на сайте сервиса, в этом районе опасно передвигаться в темное время суток. Как ранее писало URA.RU, в топ небезопасных мест также вошли район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон. На карте отмечено восемь мест Скрин с сайта «Попутчица», https://companionaid.org/map.html Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени количество небезопасных мест для женщин выросло с пяти до восьми. Как указано на сайте проекта «Попутчица», на карте появились новые точки в районах Дербыши, Нефтяников и Лесобазы. «Нефтяников, возле общежития. Опасно и днем и вечером, мужчины цыганской национальности могут преследовать на машинах, идти за тобой, свистеть. Ходить одной опасно», — написала одна из пользовательниц. Еще одна точка на карте — деревня Дербыши. Здесь, по словам пользовательницы, неизвестные мужчины преследовали женщину и предлагали подвезти. Также пожаловались на улицу Дамбовскую. Как указано на сайте сервиса, в этом районе опасно передвигаться в темное время суток. Как ранее писало URA.RU, в топ небезопасных мест также вошли район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон.