В Тюмени стало больше опасных для женщин мест. Карта

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Обнинск. Калужская область, подземный переход, грабеж, ограбление, маньяк, преступление, криминал, сталкинг
Женщины жалуются на темный переулок в районе улицы Дамбовской Фото:

В Тюмени количество небезопасных мест для женщин выросло с пяти до восьми. Как указано на сайте проекта «Попутчица», на карте появились новые точки в районах Дербыши, Нефтяников и Лесобазы.

«Нефтяников, возле общежития. Опасно и днем и вечером, мужчины цыганской национальности могут преследовать на машинах, идти за тобой, свистеть. Ходить одной опасно», — написала одна из пользовательниц.

Еще одна точка на карте — деревня Дербыши. Здесь, по словам пользовательницы, неизвестные мужчины преследовали женщину и предлагали подвезти. Также пожаловались на улицу Дамбовскую. Как указано на сайте сервиса, в этом районе опасно передвигаться в темное время суток. Как ранее писало URA.RU, в топ небезопасных мест также вошли район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон.

На карте отмечено восемь мест
На карте отмечено восемь мест

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В Тюмени количество небезопасных мест для женщин выросло с пяти до восьми. Как указано на сайте проекта «Попутчица», на карте появились новые точки в районах Дербыши, Нефтяников и Лесобазы. «Нефтяников, возле общежития. Опасно и днем и вечером, мужчины цыганской национальности могут преследовать на машинах, идти за тобой, свистеть. Ходить одной опасно», — написала одна из пользовательниц. Еще одна точка на карте — деревня Дербыши. Здесь, по словам пользовательницы, неизвестные мужчины преследовали женщину и предлагали подвезти. Также пожаловались на улицу Дамбовскую. Как указано на сайте сервиса, в этом районе опасно передвигаться в темное время суток. Как ранее писало URA.RU, в топ небезопасных мест также вошли район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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