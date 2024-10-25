В Тюмени количество небезопасных мест для женщин выросло с пяти до восьми. Как указано на сайте проекта «Попутчица», на карте появились новые точки в районах Дербыши, Нефтяников и Лесобазы.
«Нефтяников, возле общежития. Опасно и днем и вечером, мужчины цыганской национальности могут преследовать на машинах, идти за тобой, свистеть. Ходить одной опасно», — написала одна из пользовательниц.
Еще одна точка на карте — деревня Дербыши. Здесь, по словам пользовательницы, неизвестные мужчины преследовали женщину и предлагали подвезти. Также пожаловались на улицу Дамбовскую. Как указано на сайте сервиса, в этом районе опасно передвигаться в темное время суток. Как ранее писало URA.RU, в топ небезопасных мест также вошли район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон.
На карте отмечено восемь мест
Скрин с сайта «Попутчица», https://companionaid.org/map.html
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В Тюмени количество небезопасных мест для женщин выросло с пяти до восьми. Как указано на сайте проекта «Попутчица», на карте появились новые точки в районах Дербыши, Нефтяников и Лесобазы. «Нефтяников, возле общежития. Опасно и днем и вечером, мужчины цыганской национальности могут преследовать на машинах, идти за тобой, свистеть. Ходить одной опасно», — написала одна из пользовательниц. Еще одна точка на карте — деревня Дербыши. Здесь, по словам пользовательницы, неизвестные мужчины преследовали женщину и предлагали подвезти. Также пожаловались на улицу Дамбовскую. Как указано на сайте сервиса, в этом районе опасно передвигаться в темное время суток. Как ранее писало URA.RU, в топ небезопасных мест также вошли район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон.