В Тюмени пройдет турнир по ММА

В Тюмени 9 ноября состоится турнир по смешанным единоборствам
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Турнир по смешанным единоборствам "Russian Cagefighting Championship" в КРК "Уралец". Екатеринбург, клетка, русская медная компания, спорт, ринг, рмк, смешанные единоборства, бои, мма, mma, бои без правил, бои в клетке, rcc, russian cagefighting championship
В турнире Tyumen Pro MMA примут участие 15 тюменских спортсменов Фото:

В Тюмени 9 ноября пройдет турнир по ММА (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU). На Tyumen Pro MMA зрители увидят поединки тюменских бойцов со спортсменами из разных регионов России. Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь.

«9 ноября состоится большой турнир по MMA в Тюмени: лига смешанных единоборств Tyumen Pro MMA. В этом году заявлено 24 спортсмена, среди которых 15 тюменских участников. Цель турнира: дать шанс проявить себя начинающим спортсменам и выстроить профессиональную карьеру. А опытным — попасть в более сильные лиги. Мы делаем акцент на возможной точке роста для бойцов ММА, которая послужит выходом на российские и международные площадки», — рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь.

В рамках турнира состоится дебют на профессиональном ринге Ахмеда Бибиева. Также в поединках примут участие Данил Попов, Джабрайыл Искандеров и другие спортсмены. Для участия в Tyumen Pro MMA в Тюмень приедут бойцы из Тобольска, Магнитогорска, Туринска, Барнаула, Сургута и Москвы.

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В Тюмени 9 ноября пройдет турнир по ММА (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU). На Tyumen Pro MMA зрители увидят поединки тюменских бойцов со спортсменами из разных регионов России. Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь. «9 ноября состоится большой турнир по MMA в Тюмени: лига смешанных единоборств Tyumen Pro MMA. В этом году заявлено 24 спортсмена, среди которых 15 тюменских участников. Цель турнира: дать шанс проявить себя начинающим спортсменам и выстроить профессиональную карьеру. А опытным — попасть в более сильные лиги. Мы делаем акцент на возможной точке роста для бойцов ММА, которая послужит выходом на российские и международные площадки», — рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь. В рамках турнира состоится дебют на профессиональном ринге Ахмеда Бибиева. Также в поединках примут участие Данил Попов, Джабрайыл Искандеров и другие спортсмены. Для участия в Tyumen Pro MMA в Тюмень приедут бойцы из Тобольска, Магнитогорска, Туринска, Барнаула, Сургута и Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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