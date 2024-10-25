В Тюмени пройдет турнир по ММА

В Тюмени 9 ноября состоится турнир по смешанным единоборствам

25 октября 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

В турнире Tyumen Pro MMA примут участие 15 тюменских спортсменов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени 9 ноября пройдет турнир по ММА (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU). На Tyumen Pro MMA зрители увидят поединки тюменских бойцов со спортсменами из разных регионов России. Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь. «9 ноября состоится большой турнир по MMA в Тюмени: лига смешанных единоборств Tyumen Pro MMA. В этом году заявлено 24 спортсмена, среди которых 15 тюменских участников. Цель турнира: дать шанс проявить себя начинающим спортсменам и выстроить профессиональную карьеру. А опытным — попасть в более сильные лиги. Мы делаем акцент на возможной точке роста для бойцов ММА, которая послужит выходом на российские и международные площадки», — рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь. В рамках турнира состоится дебют на профессиональном ринге Ахмеда Бибиева. Также в поединках примут участие Данил Попов, Джабрайыл Искандеров и другие спортсмены. Для участия в Tyumen Pro MMA в Тюмень приедут бойцы из Тобольска, Магнитогорска, Туринска, Барнаула, Сургута и Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 9 ноября пройдет турнир по ММА (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU). На Tyumen Pro MMA зрители увидят поединки тюменских бойцов со спортсменами из разных регионов России. Об этом URA.RU рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь. «9 ноября состоится большой турнир по MMA в Тюмени: лига смешанных единоборств Tyumen Pro MMA. В этом году заявлено 24 спортсмена, среди которых 15 тюменских участников. Цель турнира: дать шанс проявить себя начинающим спортсменам и выстроить профессиональную карьеру. А опытным — попасть в более сильные лиги. Мы делаем акцент на возможной точке роста для бойцов ММА, которая послужит выходом на российские и международные площадки», — рассказал вице-президент областной федерации ММА Евгений Бондарь. В рамках турнира состоится дебют на профессиональном ринге Ахмеда Бибиева. Также в поединках примут участие Данил Попов, Джабрайыл Искандеров и другие спортсмены. Для участия в Tyumen Pro MMA в Тюмень приедут бойцы из Тобольска, Магнитогорска, Туринска, Барнаула, Сургута и Москвы.