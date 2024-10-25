Сервис 2ГИС отмечает несколько аварий
В Тюмени водители встали в пробки в разных частях города. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы оцениваются на девять баллов из десяти.
«Тюмень, 17:45. Пробки — девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Челюскинцев и других.
Сервисом было зафиксировано семь аварий. ДТП сосредоточены на улицах Закалужская, Мельникайте, Монтажников и других.
Пробки образовались на центральных улицах города
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