В Тюмени образовались девятибалльные пробки. Скрин

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Сервис 2ГИС отмечает несколько аварий
Сервис 2ГИС отмечает несколько аварий Фото:

В Тюмени водители встали в пробки в разных частях города. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы оцениваются на девять баллов из десяти.

«Тюмень, 17:45. Пробки — девять баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Челюскинцев и других.

Сервисом было зафиксировано семь аварий. ДТП сосредоточены на улицах Закалужская, Мельникайте, Монтажников и других.

Пробки образовались на центральных улицах города
Пробки образовались на центральных улицах города
Фото:

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В Тюмени водители встали в пробки в разных частях города. По данным сервиса 2ГИС, дорожные заторы оцениваются на девять баллов из десяти. «Тюмень, 17:45. Пробки — девять баллов», — указано на сайте 2ГИС. Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять в пробке придется на улицах Мельникайте, Профсоюзной, Челюскинцев и других. Сервисом было зафиксировано семь аварий. ДТП сосредоточены на улицах Закалужская, Мельникайте, Монтажников и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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