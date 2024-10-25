Врио мэра Челябинска Лошкин рассказал, о чем ему чаще пишут в соцсетях

Врио мэра Лошкин: самые частые обращения касаются сферы ЖКХ

26 октября 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Алексей Лошкин поручил коллегам оперативней реагировать на обращения жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин получил большое количество сообщений через социальные сети, которые содержат актуальные вопросы и предложения. Он рассказал, что основная тема обращений в преддверии зимы касается жилищно-коммунального хозяйства. Об этом руководитель сообщил 26 октября в своем telegram-канале. «Сегодня суббота, нет совещаний. Работаю с вашими обращениями, которые поступили ко мне в социальные сети. Получил большое количество комментариев, в основном они касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. Оно и понятно, готовимся к зиме», — прокомментировал Лошкин. Кроме вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, горожане также обратились с предложениями по развитию транспортной инфраструктуры и улучшению состояния дворов. Алексей Лошкин поручил своим коллегам мониторить и оперативно реагировать на комментарии жителей, не дожидаясь его персональных указаний. Как сообщало ранее URA.RU, врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал срочно убрать стихийную свалку на улице Чичерина, образовавшуюся летом. Этот двор изначально не входил в план объезда Лошкина, однако сити-менеджер включил его в программу, поскольку получил жалобы в соцсети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин получил большое количество сообщений через социальные сети, которые содержат актуальные вопросы и предложения. Он рассказал, что основная тема обращений в преддверии зимы касается жилищно-коммунального хозяйства. Об этом руководитель сообщил 26 октября в своем telegram-канале. «Сегодня суббота, нет совещаний. Работаю с вашими обращениями, которые поступили ко мне в социальные сети. Получил большое количество комментариев, в основном они касаются сферы жилищно-коммунального хозяйства. Оно и понятно, готовимся к зиме», — прокомментировал Лошкин. Кроме вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, горожане также обратились с предложениями по развитию транспортной инфраструктуры и улучшению состояния дворов. Алексей Лошкин поручил своим коллегам мониторить и оперативно реагировать на комментарии жителей, не дожидаясь его персональных указаний. Как сообщало ранее URA.RU, врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал срочно убрать стихийную свалку на улице Чичерина, образовавшуюся летом. Этот двор изначально не входил в план объезда Лошкина, однако сити-менеджер включил его в программу, поскольку получил жалобы в соцсети.