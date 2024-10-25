Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин потребовал срочно убрать стихийную свалку на улице Чичерина, образовавшуюся летом. О том, что территория должна быть расчищена к вечеру, передает корреспондент URA.RU.
«Устранить свалку необходимо до конца дня. Такие вещи вы обязаны мониторить. У вас есть соцсети, где вы получаете информацию. Прошу вас обращать внимание на такие сигналы. Разберитесь и доложите мне, в чем причина ситуации», — обратился Лошкин к вице-мэру Александру Астахову и коммунальщикам.
Лошкин поинтересовался у жителя одного из ближайших домов, давно ли возникла несанкционированная свалка. Мужчина сообщил, что мусор находится в неположенном месте больше месяца. Ранее на этом месте находились контейнеры, но было принято решение их перенести.
Двор на Чичерина изначально не входил в план объезда Лошкина. Сити-менеджер осматривал объекты благоустройства города, однако ему в соцсети написали с жалобой на кучи мусора.
На Алексея Лошкина возложили обязанности главы города 22 октября. С этого момента врио мэра совершил уже три объезда, посетив аварийные участки на теплосетях, коммунальные службы по уборке снега и объекты благоустройства областного центра.
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