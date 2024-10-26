26 октября 2024

Врио мэра Челябинска Лошкин попросил дорожников при уборке не ссылаться на аномалии

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин проверил резервные площадки для снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для складирования снега компании ЮВИС. Сургут, грузовики, вывоз снега, самосвалы
Врио главы Челябинска рассказал о дополнительных площадках для складирования снега Фото:

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин 27 октября посетил резервные площадки для складирования снега в городе. Руководитель подчеркнул, что службам ЖКХ нужно перестать ссылаться на аномальные снегопады и тщательней готовиться к осадкам.

«Хочется, чтобы дорожники перестали ссылаться на аномальные снегопады. Все-таки мы живем на Урале, и снежные зимы для нас не экзотика. Поэтому нужно не кивать на погоду, а тщательнее готовиться к осадкам», — подчеркнул Лошкин в telegram-канале.

Врио главы города отметил, что основной полигон должен справиться с большим объемом снега благодаря изменениям в планировании территории площадки и работе спецтехники. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены дополнительные места для складирования снега.

Ранее Алексей Лошкин рассказал, о чем ему чаще пишут в соцсетях. Он поручил своим коллегам мониторить и оперативно реагировать на комментарии жителей, не дожидаясь его персональных указаний.

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Врио главы Челябинска Алексей Лошкин 27 октября посетил резервные площадки для складирования снега в городе. Руководитель подчеркнул, что службам ЖКХ нужно перестать ссылаться на аномальные снегопады и тщательней готовиться к осадкам. «Хочется, чтобы дорожники перестали ссылаться на аномальные снегопады. Все-таки мы живем на Урале, и снежные зимы для нас не экзотика. Поэтому нужно не кивать на погоду, а тщательнее готовиться к осадкам», — подчеркнул Лошкин в telegram-канале. Врио главы города отметил, что основной полигон должен справиться с большим объемом снега благодаря изменениям в планировании территории площадки и работе спецтехники. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены дополнительные места для складирования снега. Ранее Алексей Лошкин рассказал, о чем ему чаще пишут в соцсетях. Он поручил своим коллегам мониторить и оперативно реагировать на комментарии жителей, не дожидаясь его персональных указаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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