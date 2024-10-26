Врио мэра Челябинска Лошкин попросил дорожников при уборке не ссылаться на аномалии

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин 27 октября посетил резервные площадки для складирования снега в городе. Руководитель подчеркнул, что службам ЖКХ нужно перестать ссылаться на аномальные снегопады и тщательней готовиться к осадкам.
«Хочется, чтобы дорожники перестали ссылаться на аномальные снегопады. Все-таки мы живем на Урале, и снежные зимы для нас не экзотика. Поэтому нужно не кивать на погоду, а тщательнее готовиться к осадкам», — подчеркнул Лошкин в telegram-канале.
Врио главы города отметил, что основной полигон должен справиться с большим объемом снега благодаря изменениям в планировании территории площадки и работе спецтехники. На случай чрезвычайных ситуаций подготовлены дополнительные места для складирования снега.
Ранее Алексей Лошкин рассказал, о чем ему чаще пишут в соцсетях. Он поручил своим коллегам мониторить и оперативно реагировать на комментарии жителей, не дожидаясь его персональных указаний.
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