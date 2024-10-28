28 октября 2024

В Тюмени усилили контроль дорожного движения

На дорогах Тюмени заработали 30 новых передвижных комплексов видеофиксации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Безопасность призваны обеспечить новые камеры видеофиксации
Безопасность призваны обеспечить новые камеры видеофиксации Фото:

На дорогах Тюмени начали работать 30 новых передвижных комплексов видеофиксации. Для их мобильного размещения предусмотрено 60 точек, сообщил на пресс-конференции начальник УГАИ Тюменской области Андрей Миллер.

«Особое внимание уделено контролю движения на федеральных автодорогах. Здесь ДТП, как правило, имеют тяжкие последствия». — пояснил Миллер.

Он отметил, что комплексы могут выявлять превышение скорости и выезд на встречную полосу. Также они фиксируют наличие или отсутствие ремней безопасности и соблюдение правил использования световых приборов.

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На дорогах Тюмени начали работать 30 новых передвижных комплексов видеофиксации. Для их мобильного размещения предусмотрено 60 точек, сообщил на пресс-конференции начальник УГАИ Тюменской области Андрей Миллер. «Особое внимание уделено контролю движения на федеральных автодорогах. Здесь ДТП, как правило, имеют тяжкие последствия». — пояснил Миллер. Он отметил, что комплексы могут выявлять превышение скорости и выезд на встречную полосу. Также они фиксируют наличие или отсутствие ремней безопасности и соблюдение правил использования световых приборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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