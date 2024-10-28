В Тюмени усилили контроль дорожного движения

Безопасность призваны обеспечить новые камеры видеофиксации
На дорогах Тюмени начали работать 30 новых передвижных комплексов видеофиксации. Для их мобильного размещения предусмотрено 60 точек, сообщил на пресс-конференции начальник УГАИ Тюменской области Андрей Миллер.
«Особое внимание уделено контролю движения на федеральных автодорогах. Здесь ДТП, как правило, имеют тяжкие последствия». — пояснил Миллер.
Он отметил, что комплексы могут выявлять превышение скорости и выезд на встречную полосу. Также они фиксируют наличие или отсутствие ремней безопасности и соблюдение правил использования световых приборов.
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