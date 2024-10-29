Обладательница самой красивой улыбки из Тюмени ждет ребенка

Тюменка Елена Станиславская не афишировала свою беременность в социальных сетях
В Тюмени 28 октября на закрытом показе премьеры фильма «Юрка» выяснилось, что блогер Елена Станиславская, титулованная «Улыбкой Вселенной-2019», беременна. Об этом URA.RU сообщил посетитель мероприятия.
«На премьере тюменского фильма „Юрка“ Елена Станиславская появилась в положении», — сообщил инсайдер. Тюменка не афишировала свою беременность в социальных сетях.
В фильме Елена заняла роль телеведущей новостей. Ранее URA.RU писало о том, что с 31 октября тюменский фильм «Юрка» смогут посмотреть все желающие в сотнях кинотеатрах России.
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