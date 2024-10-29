29 октября 2024

Обладательница самой красивой улыбки из Тюмени ждет ребенка

«Мисс Улыбка Вселенной-2019» Елена Станиславская из Тюмени беременна
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка Елена Станиславская не афишировала свою беременность в социальных сетях
Тюменка Елена Станиславская не афишировала свою беременность в социальных сетях Фото:

В Тюмени 28 октября на закрытом показе премьеры фильма «Юрка» выяснилось, что блогер Елена Станиславская, титулованная «Улыбкой Вселенной-2019», беременна. Об этом URA.RU сообщил посетитель мероприятия.

«На премьере тюменского фильма „Юрка“ Елена Станиславская появилась в положении», — сообщил инсайдер. Тюменка не афишировала свою беременность в социальных сетях.

В фильме Елена заняла роль телеведущей новостей. Ранее URA.RU писало о том, что с 31 октября тюменский фильм «Юрка» смогут посмотреть все желающие в сотнях кинотеатрах России.

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В Тюмени 28 октября на закрытом показе премьеры фильма «Юрка» выяснилось, что блогер Елена Станиславская, титулованная «Улыбкой Вселенной-2019», беременна. Об этом URA.RU сообщил посетитель мероприятия. «На премьере тюменского фильма „Юрка“ Елена Станиславская появилась в положении», — сообщил инсайдер. Тюменка не афишировала свою беременность в социальных сетях. В фильме Елена заняла роль телеведущей новостей. Ранее URA.RU писало о том, что с 31 октября тюменский фильм «Юрка» смогут посмотреть все желающие в сотнях кинотеатрах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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