Мирные переговоры с Киевом произойдут только после соблюдения всех условий, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным, главным требованием является вывод Вооруженных сил Украины с территории РФ. Также российские власти обеспокоены задержанием российских журналистов в США, которые находились там легально. Главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Условия переговоров с Киевом
Дмитрий Песков подтвердил, что условия для начала переговоров с Киевом остаются прежними. Среди ключевых требований Москвы — вывод украинских сил с территории РФ, включая новые регионы. Он подчеркнул, что российская сторона сохраняет свою позицию, которую ранее озвучил президент Владимир Путин.
Переговоры Москвы и Киева по прекращению ударов
Песков заявил, что даже авторитетные СМИ могут публиковать информацию, которая не соответствует действительности. Так он прокомментировал материал британской газеты Financial Times о якобы ведущихся переговорах между Москвой и Киевом о прекращении взаимных ударов по инфраструктуре. «Мы видим множество подобных вбросов, которые никак не связаны с реальностью. Иногда даже наиболее уважаемые издания позволяют себе опубликовать такие материалы», — отметил Песков.
Приглашение глав государств на Парад Победы
Москва активно готовится к масштабному празднованию Дня Победы, которое состоится 9 мая 2025 года. По словам Дмитрия Пескова, российская сторона планирует пригласить множество глав государств, чтобы вместе отметить эту значимую дату. «В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование этой очень важной годовщины», — заявил пресс-секретарь.
Задержание российских журналистов в США
В Кремле выразили озабоченность после сообщений о задержании журналистов газеты «Известия», которые прибыли в США для освещения президентских выборов. Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в ходе конференц-колла. Он выразил надежду на получение дополнительной информации от американских властей и подчеркнул, что такое отношение к журналистам не способствует поддержанию принципов свободы прессы. Так как задержанные журналисты находились в США легально, с необходимым пакетом документов и разрешений для освещения новостей.
Тренировка сил ядерного сдерживания и предупреждение для НАТО
Песков заявил, что существует определенный механизм уведомления, по которому Россия информирует НАТО о планируемых пусках ракет в рамках таких тренировок. Это делается для предотвращения любых недоразумений или конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть из-за непредвиденного восприятия таких действий. Уведомление помогает поддерживать прозрачность и снижать напряженность в международных отношениях.
Отношение Кремля к новому «сухому закону»
По словам пресс-секретаря президента РФ, вопрос о новом «сухом законе» не обсуждается на уровне Администрации президента, однако регионы имеют полномочия самостоятельно вводить подобные меры. Исторически в России уже был опыт борьбы с алкоголизмом в период СССР, когда были введены строгие ограничения на продажу алкогольных напитков. По словам Пескова, этот опыт является «красноречивым и поддающимся анализу».
В Вологодской области губернатор Георгий Филимонов ввел ограничение на продажу алкоголя до двух часов в день. Это решение вызвало широкий резонанс и стало примером для других регионов, которые также рассматривают возможность введения подобных мер.
Переговоры Путина и Фицо
В последние новости вошло заявление премьера Словакии Роберта Фицо о его готовности к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. По информации, предоставленной Песковым, Владимир Путин сохраняет открытость к диалогу. Пресс-секретарь подчеркнул, что российский президент всегда открыт для всех контактов, однако конкретных планов о встрече на текущий момент не существует.
Заговор против Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выразил свои опасения относительно возможного заговора против его правительства. В своем сообщении в социальной сети Х Орбан указал на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидера Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера как на главных заговорщиков. По его словам, цель заговора — заменить его правительство на новое, более угодное Брюсселю.
На запрос о комментарии относительно заявлений Орбана, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил URA.RU, что Россия не имеет намерения вмешиваться во внутриевропейские дела. Он подчеркнул, что Москве более импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, в отличие от политики главы европейской дипломатии, которую он охарактеризовал как недальновидную и противоречивую.
Визит главы МИД КНДР в Россию
Недавно стало известно о приезде в Россию Цой Сон Хи, министра иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики. Кремль направил заинтересованных лиц к Министерству иностранных дел России для получения информации о деталях визита Цой Сон Хи, главы внешнеполитического ведомства КНДР. «За подробностями обращайтесь в наш МИД», — заявил Дмитрий Песков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.