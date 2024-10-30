Политика Песков: Москва будет рада всем главам государств, кто приедет на Парад 30 октября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Песков не исключил приглашение Фицо на майский парад Победы в 2025 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Москва будет приглашать множество глав государств на празднование Дня Победы 9 мая в 2025 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может оказаться в числе тех, кто прибудет в Москву на годовщину. По его словам, Москва рада всем желающим посетить годовщину. «В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование этой очень важной годовщины», — заявил представитель Кремля. Он также уточнил, что список приглашенных будет опубликован по мере приближения к мероприятию. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал желание посетить столицу России для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он заявил, что это — его личный долг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Москва будет приглашать множество глав государств на празднование Дня Победы 9 мая в 2025 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может оказаться в числе тех, кто прибудет в Москву на годовщину. По его словам, Москва рада всем желающим посетить годовщину. «В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование этой очень важной годовщины», — заявил представитель Кремля. Он также уточнил, что список приглашенных будет опубликован по мере приближения к мероприятию. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал желание посетить столицу России для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он заявил, что это — его личный долг. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям