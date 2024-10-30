Песков: Москва будет рада всем главам государств, кто приедет на Парад

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Песков не исключил приглашение Фицо на майский парад Победы в 2025 году Фото:

Москва будет приглашать множество глав государств на празднование Дня Победы 9 мая в 2025 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может оказаться в числе тех, кто прибудет в Москву на годовщину. По его словам, Москва рада всем желающим посетить годовщину.

«В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование этой очень важной годовщины», — заявил представитель Кремля. Он также уточнил, что список приглашенных будет опубликован по мере приближения к мероприятию.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал желание посетить столицу России для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он заявил, что это — его личный долг.

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Москва будет приглашать множество глав государств на празднование Дня Победы 9 мая в 2025 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может оказаться в числе тех, кто прибудет в Москву на годовщину. По его словам, Москва рада всем желающим посетить годовщину. «В Москве будут рады всем, кто приедет на празднование этой очень важной годовщины», — заявил представитель Кремля. Он также уточнил, что список приглашенных будет опубликован по мере приближения к мероприятию. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал желание посетить столицу России для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Он заявил, что это — его личный долг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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