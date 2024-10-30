Политика В Кремле отреагировали на задержание журналистов в США Песков: в России ждут дополнительной информации о задержании журналистов в США 30 октября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что задержание журналистов РФ не красит власти США Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России выразили обеспокоенность в связи с задержанием журналистов «Известий» в США, которые приехали освещать выборы президента в стране. Российская сторона ожидает получения дополнительной информации о случившемся, подобные действия американской стороны не соответствуют принципам свободы СМИ. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации. Такое отношение к журналистам не красит власти США, тем более после получения всех разрешений, прохождения всех формальностей», — заявил Песков. Отмечается, что задержанные российские журналисты находились в США с пакетом необходимых документов и разрешениями для освещения новостей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В России выразили обеспокоенность в связи с задержанием журналистов «Известий» в США, которые приехали освещать выборы президента в стране. Российская сторона ожидает получения дополнительной информации о случившемся, подобные действия американской стороны не соответствуют принципам свободы СМИ. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации. Такое отношение к журналистам не красит власти США, тем более после получения всех разрешений, прохождения всех формальностей», — заявил Песков. Отмечается, что задержанные российские журналисты находились в США с пакетом необходимых документов и разрешениями для освещения новостей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям