В Кремле отреагировали на задержание журналистов в США

Песков: в России ждут дополнительной информации о задержании журналистов в США
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что задержание журналистов РФ не красит власти США Фото:

В России выразили обеспокоенность в связи с задержанием журналистов «Известий» в США, которые приехали освещать выборы президента в стране. Российская сторона ожидает получения дополнительной информации о случившемся, подобные действия американской стороны не соответствуют принципам свободы СМИ. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации. Такое отношение к журналистам не красит власти США, тем более после получения всех разрешений, прохождения всех формальностей», — заявил Песков. Отмечается, что задержанные российские журналисты находились в США с пакетом необходимых документов и разрешениями для освещения новостей.

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В России выразили обеспокоенность в связи с задержанием журналистов «Известий» в США, которые приехали освещать выборы президента в стране. Российская сторона ожидает получения дополнительной информации о случившемся, подобные действия американской стороны не соответствуют принципам свободы СМИ. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации. Такое отношение к журналистам не красит власти США, тем более после получения всех разрешений, прохождения всех формальностей», — заявил Песков. Отмечается, что задержанные российские журналисты находились в США с пакетом необходимых документов и разрешениями для освещения новостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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