В Кремле отреагировали на задержание журналистов в США

В России выразили обеспокоенность в связи с задержанием журналистов «Известий» в США, которые приехали освещать выборы президента в стране. Российская сторона ожидает получения дополнительной информации о случившемся, подобные действия американской стороны не соответствуют принципам свободы СМИ. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации. Такое отношение к журналистам не красит власти США, тем более после получения всех разрешений, прохождения всех формальностей», — заявил Песков. Отмечается, что задержанные российские журналисты находились в США с пакетом необходимых документов и разрешениями для освещения новостей.
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