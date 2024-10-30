Песков высказался о переговорах Москвы и Киева по прекращению ударов

Даже солидные СМИ публикуют вбросы, сказал Дмитрий Песков
Даже самые солидные СМИ публикуют вбросы, которые не имеют отношения к реальности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на публикацию британской газеты Financial Times о том, что Москва и Киев ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по инфраструктурным объектам.
«Очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что такие вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — сказал Песков журналистам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.