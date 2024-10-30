Песков высказался о переговорах Москвы и Киева по прекращению ударов

Песков назвал «вбросом» переговоры Москвы и Киева по прекращению ударов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Даже солидные СМИ публикуют вбросы, сказал Дмитрий Песков Фото:

Даже самые солидные СМИ публикуют вбросы, которые не имеют отношения к реальности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на публикацию британской газеты Financial Times о том, что Москва и Киев ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по инфраструктурным объектам.

«Очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что такие вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — сказал Песков журналистам.

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Даже самые солидные СМИ публикуют вбросы, которые не имеют отношения к реальности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на публикацию британской газеты Financial Times о том, что Москва и Киев ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по инфраструктурным объектам. «Очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что такие вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — сказал Песков журналистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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