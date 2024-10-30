Песков высказался о переговорах Москвы и Киева по прекращению ударов

Песков назвал «вбросом» переговоры Москвы и Киева по прекращению ударов

30 октября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Даже солидные СМИ публикуют вбросы, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Даже самые солидные СМИ публикуют вбросы, которые не имеют отношения к реальности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на публикацию британской газеты Financial Times о том, что Москва и Киев ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по инфраструктурным объектам. «Очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что такие вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — сказал Песков журналистам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Даже самые солидные СМИ публикуют вбросы, которые не имеют отношения к реальности. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на публикацию британской газеты Financial Times о том, что Москва и Киев ведут переговоры по взаимному прекращению ударов по инфраструктурным объектам. «Очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что такие вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — сказал Песков журналистам.