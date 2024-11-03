Полпред Жога собрал в Екатеринбурге бойцов СВО. Фото, видео

04 ноября 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Артем Жога накануне завершил объезд всех уральских регионов Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога проводит встречу с ветеранами спецоперации РФ на Украине в екатеринбургском филиале фонда «Защитники Отечества». Следит за ней корреспондент URA.RU. Ранее такие же встречи Жога проводил и в других уральских регионах — например, Челябинской области и ХМАО. Особое впечатление на него произвели истории югорца Сергея Бойко с позывным «Учитель», который в мирной жизни работает детскими писателем, и учителем танцев из Челябинской области с позывным «Танцор». Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога проводит встречу с ветеранами спецоперации РФ на Украине в екатеринбургском филиале фонда «Защитники Отечества». Следит за ней корреспондент URA.RU. Ранее такие же встречи Жога проводил и в других уральских регионах — например, Челябинской области и ХМАО. Особое впечатление на него произвели истории югорца Сергея Бойко с позывным «Учитель», который в мирной жизни работает детскими писателем, и учителем танцев из Челябинской области с позывным «Танцор».