Артем Жога накануне завершил объезд всех уральских регионов
Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога проводит встречу с ветеранами спецоперации РФ на Украине в екатеринбургском филиале фонда «Защитники Отечества». Следит за ней корреспондент URA.RU.
Ранее такие же встречи Жога проводил и в других уральских регионах — например, Челябинской области и ХМАО. Особое впечатление на него произвели истории югорца Сергея Бойко с позывным «Учитель», который в мирной жизни работает детскими писателем, и учителем танцев из Челябинской области с позывным «Танцор».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!