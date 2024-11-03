03 ноября 2024

Полпред Жога собрал в Екатеринбурге бойцов СВО. Фото, видео

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Полпред УрФО Артем Жога на «Форуме добровольцев большого Урала». Свердловская область, Верхняя Пышма, жога артем
Артем Жога накануне завершил объезд всех уральских регионов Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога проводит встречу с ветеранами спецоперации РФ на Украине в екатеринбургском филиале фонда «Защитники Отечества». Следит за ней корреспондент URA.RU.

Ранее такие же встречи Жога проводил и в других уральских регионах — например, Челябинской области и ХМАО. Особое впечатление на него произвели истории югорца Сергея Бойко с позывным «Учитель», который в мирной жизни работает детскими писателем, и учителем танцев из Челябинской области с позывным «Танцор».

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога проводит встречу с ветеранами спецоперации РФ на Украине в екатеринбургском филиале фонда «Защитники Отечества». Следит за ней корреспондент URA.RU. Ранее такие же встречи Жога проводил и в других уральских регионах — например, Челябинской области и ХМАО. Особое впечатление на него произвели истории югорца Сергея Бойко с позывным «Учитель», который в мирной жизни работает детскими писателем, и учителем танцев из Челябинской области с позывным «Танцор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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