На Ямале в жилом доме обрушился фасад

В Лабытнанги обрушился фасад жилого дома
Прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) проверила многоквартирный дом после публикации в СМИ. У жилого дома обрушился фасад, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что фасад многоквартирного дома номер 3 по ул. Заполярной обрушился из-за неблагоприятных погодных условий. В ходе надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в telegram-канале надзорного органа.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи Приуральского района ЯНАО проверили многоквартирный дом после публикации URA.RU. В жилом обрушилась часть стены.
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