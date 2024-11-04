04 ноября 2024
03 ноября 2024

На Ямале в жилом доме обрушился фасад

Прокуратура Лабытнанги проверила жилой дом с обрушенным фасадом
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги обрушился фасад жилого дома
В Лабытнанги обрушился фасад жилого дома Фото:

Прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) проверила многоквартирный дом после публикации в СМИ. У жилого дома обрушился фасад, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Предварительно установлено, что фасад многоквартирного дома номер 3 по ул. Заполярной обрушился из-за неблагоприятных погодных условий. В ходе надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в telegram-канале надзорного органа.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи Приуральского района ЯНАО проверили многоквартирный дом после публикации URA.RU. В жилом обрушилась часть стены.

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Прокуратура Лабытнанги (ЯНАО) проверила многоквартирный дом после публикации в СМИ. У жилого дома обрушился фасад, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Предварительно установлено, что фасад многоквартирного дома номер 3 по ул. Заполярной обрушился из-за неблагоприятных погодных условий. В ходе надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в telegram-канале надзорного органа. Ранее URA.RU сообщало, что следователи Приуральского района ЯНАО проверили многоквартирный дом после публикации URA.RU. В жилом обрушилась часть стены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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