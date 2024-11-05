Десятки пассажиров застряли в аэропорту Салехарда, а две гордумы Ямала подписали соглашение: события дня

Из Салехарда не смогли улететь 55 человек: семь главных событий дня
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Из Салехарда не смогли улететь 55 человек в Ямальский район
Из Салехарда не смогли улететь 55 человек в Ямальский район Фото:

В аэропорту Салехарда собралось более 50 человек, они не смогли улететь в Ямальский район из-за плохой погоды. Думы Приуральского района и Лабытнанги подписали соглашение о сотрудничестве. В столице Ямала утвердили первого заместителя главы города. Должность сохранил куратор экономического, имущественного и транспортного направлений Андрей Барышников. Об этих и других событиях 5 ноября читайте на URA.RU.

  • В аэропорту Салехарда собралось более 50 человек из-за задержки рейса в Ямальский район. Нелетная погода была 3 ноября. Сегодня, 5 ноября, были запущены дополнительные рейсы в Яр-Сале и Мыс Каменный.
  • Гордумы Лабытнанги и Приуральского района подписали соглашение о сотрудничестве. Два представительных органа местного самоуправления подписывают такой документ на Ямале впервые.
  • В ямальской столице утвердили первого заместителя главы города. Андрей Барышников продолжит занимать должность куратора экономических, имущественных и транспортных направлений.
  • В Лабытнанги обрушился фасад жилого дома из-за сильного ветра. Местная прокуратура проводит по данному факту проверку. 
  • На Ямале 6 ноября ожидается сильный ветер. В Пуровском, Ямальском, Тазовском, Надымском и Красноселькупском районах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. 
  • В Пуровском районе уволился начальник управления по физической культуре и спорту Николай Чайков. Он ушел по собственному желанию.
  • В Тарко-Сале пожарные спасли из огня двоих детей. Пожар произошел утром 4 ноября в многоквартирном жилом доме. 

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В аэропорту Салехарда собралось более 50 человек, они не смогли улететь в Ямальский район из-за плохой погоды. Думы Приуральского района и Лабытнанги подписали соглашение о сотрудничестве. В столице Ямала утвердили первого заместителя главы города. Должность сохранил куратор экономического, имущественного и транспортного направлений Андрей Барышников. Об этих и других событиях 5 ноября читайте на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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