В селе Горки (ЯНАО) жители пожаловались на стаю бродячих собак, которая терроризирует поселение. Свою жалобу они опубликовали в социальных сетях.
«Обращаемся с наболевшей проблемой бродячих собак, которые терроризируют наше поселение, администрация с. Горки Шурышкарского района не справляется с данной ситуацией, просим принять меры», — рассказала жительница села в telegram-канале «Обращения ЯНАО». К публикации она приложила видео.
В районной мэрии ответили на жалобу. Они сообщили, что собаки сбиваются в стаи и бродят по селу из-за безответственного отношения. Там уточнили, что чаще всего в свободном выгуле находятся животные, имеющие хозяев. Также в администрации рекомендовали жителям обратиться в службу отлова и добавили, что ее специалисты смогут выехать в село только после появления зимней дороги.
«К сожалению, служба отлова может выехать в село Горки когда будет обустроена зимняя автодорога. Можете подать для отлова безнадзорных собак обращение через сайт администрации района», — рассказали в администрации в ответ на публикацию.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО стая собак напала на ребенка. Животные напали на семилетнего ребенка в Надыме. Теперь их заберет у хозяйки служба отлова.
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