05 ноября 2024

Бродячие собаки терроризируют жителей ямальского села. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители села Горки пожаловались на стаю бродячих собак
Жители села Горки пожаловались на стаю бродячих собак Фото:

В селе Горки (ЯНАО) жители пожаловались на стаю бродячих собак, которая терроризирует поселение. Свою жалобу они опубликовали в социальных сетях.

«Обращаемся с наболевшей проблемой бродячих собак, которые терроризируют наше поселение, администрация с. Горки Шурышкарского района не справляется с данной ситуацией, просим принять меры», — рассказала жительница села в telegram-канале «Обращения ЯНАО». К публикации она приложила видео.

В районной мэрии ответили на жалобу. Они сообщили, что собаки сбиваются в стаи и бродят по селу из-за безответственного отношения. Там уточнили, что чаще всего в свободном выгуле находятся животные, имеющие хозяев. Также в администрации рекомендовали жителям обратиться в службу отлова и добавили, что ее специалисты смогут выехать в село только после появления зимней дороги. 

«К сожалению, служба отлова может выехать в село Горки когда будет обустроена зимняя автодорога. Можете подать для отлова безнадзорных собак обращение через сайт администрации района», — рассказали в администрации в ответ на публикацию. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО стая собак напала на ребенка. Животные напали на семилетнего ребенка в Надыме. Теперь их заберет у хозяйки служба отлова. 

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В селе Горки (ЯНАО) жители пожаловались на стаю бродячих собак, которая терроризирует поселение. Свою жалобу они опубликовали в социальных сетях. «Обращаемся с наболевшей проблемой бродячих собак, которые терроризируют наше поселение, администрация с. Горки Шурышкарского района не справляется с данной ситуацией, просим принять меры», — рассказала жительница села в telegram-канале «Обращения ЯНАО». К публикации она приложила видео. В районной мэрии ответили на жалобу. Они сообщили, что собаки сбиваются в стаи и бродят по селу из-за безответственного отношения. Там уточнили, что чаще всего в свободном выгуле находятся животные, имеющие хозяев. Также в администрации рекомендовали жителям обратиться в службу отлова и добавили, что ее специалисты смогут выехать в село только после появления зимней дороги.  «К сожалению, служба отлова может выехать в село Горки когда будет обустроена зимняя автодорога. Можете подать для отлова безнадзорных собак обращение через сайт администрации района», — рассказали в администрации в ответ на публикацию.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО стая собак напала на ребенка. Животные напали на семилетнего ребенка в Надыме. Теперь их заберет у хозяйки служба отлова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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