Карту опасных мест для женщин пополнил новый район Тюмени

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По словам тюменки, в одном из подъездов неизвестные пристают к жителям и воруют стекла из дверей
По словам тюменки, в одном из подъездов неизвестные пристают к жителям и воруют стекла из дверей Фото:

В Тюмени в список опасных мест для женщин попал район Ново-Патрушево. Как указано на карте сервиса «Попутчица», в одном из многоэтажных домов жителей терроризируют неизвестные.

«Во втором подъезде часто тусуются неадекваты. И, судя по сообщениям в чате дома, часто происходит что-то трешовое от мужчин. То пристают неадекваты, то стекла из дверей вытаскивают», — указано на карте сервиса. 

Как ранее писало URA.RU, тюменки указали еще восемь небезопасных мест. Среди них район у ТЦ «Блошинка», второй Заречный, Дербыши и Лесобаза.

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В Тюмени в список опасных мест для женщин попал район Ново-Патрушево. Как указано на карте сервиса «Попутчица», в одном из многоэтажных домов жителей терроризируют неизвестные. «Во втором подъезде часто тусуются неадекваты. И, судя по сообщениям в чате дома, часто происходит что-то трешовое от мужчин. То пристают неадекваты, то стекла из дверей вытаскивают», — указано на карте сервиса.  Как ранее писало URA.RU, тюменки указали еще восемь небезопасных мест. Среди них район у ТЦ «Блошинка», второй Заречный, Дербыши и Лесобаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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