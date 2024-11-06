Карту опасных мест для женщин пополнил новый район Тюмени

По словам тюменки, в одном из подъездов неизвестные пристают к жителям и воруют стекла из дверей
В Тюмени в список опасных мест для женщин попал район Ново-Патрушево. Как указано на карте сервиса «Попутчица», в одном из многоэтажных домов жителей терроризируют неизвестные.
«Во втором подъезде часто тусуются неадекваты. И, судя по сообщениям в чате дома, часто происходит что-то трешовое от мужчин. То пристают неадекваты, то стекла из дверей вытаскивают», — указано на карте сервиса.
Как ранее писало URA.RU, тюменки указали еще восемь небезопасных мест. Среди них район у ТЦ «Блошинка», второй Заречный, Дербыши и Лесобаза.
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