На СВО погиб разведчик из Тюменской области

При выполнении задач спецоперации погиб житель Ишимского района Тюменской области Роман Макушев. Прощание с ним состоялось 7 ноября. Об этом сообщили в местной администрации.
«Роман Макушев — рядовой, разведчик разведывательной роты мотострелкового полка. Погиб 30 сентября этого года при исполнении воинского долга, в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале администрации Ищимского района.
Ранее тюменская семья получила прощальное письмо от погибшего сына. Парень погиб при выполнении боевой задачи 4 января, в тот же день с ним последний раз разговаривала мама.
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