На СВО погиб разведчик из Тюменской области

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С бойцом простились 7 ноября
С бойцом простились 7 ноября Фото:

При выполнении задач спецоперации погиб житель Ишимского района Тюменской области Роман Макушев. Прощание с ним состоялось 7 ноября. Об этом сообщили в местной администрации.

«Роман Макушев — рядовой, разведчик разведывательной роты мотострелкового полка. Погиб 30 сентября этого года при исполнении воинского долга, в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале администрации Ищимского района.

Ранее тюменская семья получила прощальное письмо от погибшего сына. Парень погиб при выполнении боевой задачи 4 января, в тот же день с ним последний раз разговаривала мама.

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При выполнении задач спецоперации погиб житель Ишимского района Тюменской области Роман Макушев. Прощание с ним состоялось 7 ноября. Об этом сообщили в местной администрации. «Роман Макушев — рядовой, разведчик разведывательной роты мотострелкового полка. Погиб 30 сентября этого года при исполнении воинского долга, в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале администрации Ищимского района. Ранее тюменская семья получила прощальное письмо от погибшего сына. Парень погиб при выполнении боевой задачи 4 января, в тот же день с ним последний раз разговаривала мама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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