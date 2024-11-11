Губернатор ЯНАО Артюхов встретил губернаторов Тюменской области, ХМАО и Якутии в Салехарде вечером 10 ноября
В Салехарде (ЯНАО) начался трехдневный интенсив по обмену управленческим опытом между Ямалом, ХМАО, Тюменской областью и Якутией. В Пуровском районе избрали нового секретаря местного отделения «Единой России». Им стал заместитель главы района Азат Мектепкалиев. В Надыме произошла эвакуация нескольких школ из-за сообщений о минировании. Об этих и других событиях 11 ноября читайте на URA.RU.
- В Салехарде проходит программа обмена управленческим опытом между Ямалом, ХМАО, Тюменской областью и Якутией. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил мнение о необходимости укрепления дружественных отношений между регионами, подчеркнув их сходство. Делегациям из северных регионов показали лучшие достижения Ямала, среди которых цифровизация в здравоохранении, билингвальное образованием, молодежные арт-резиденциями, сеть спорткомплексов «Северный характер» и строительство на вечной мерзлоте. Главам четырех регионов провели экскурсию по столице Ямала. Чиновники посетили новый центр соцобслуживания «Доверие».
- В Пуровском районе ЯНАО избрали нового секретаря местного отделения «Единой России», им стал Азат Мектепкалиев. Раньше пост занимал предыдущий глава района Антон Колодин.
- Мэр Салехарда Алексей Титовский и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов осмотрели строящиеся объекты в столице Ямала. Среди них жилые комплексы, школа в микрорайоне Радужный и скейт-парк.
- Крупные компании в ЯНАО сами могут определять объем предоставления сведений о своей деятельности. Среди них «Новатэк», «Арктик СПГ — 2» и «Ямал СПГ». Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
- В Надыме 11 ноября произошла эвакуация нескольких учебных заведений. В течение дня поступило несколько сообщений о возможном наличии взрывных устройств в зданиях школ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!