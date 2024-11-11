Губернатор ЯНАО Артюхов провел главам ХМАО, Тюмени и Якутии экскурсию по Салехарду

Глава ЯНАО Артюхов провел главам ХМАО, Тюмени и Якутии экскурсию по Салехарду
© Служба новостей «URA.RU»
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Летом 2024 года губернаторы «тюменской матрешки» встречались в столице Тюменской области
Летом 2024 года губернаторы «тюменской матрешки» встречались в столице Тюменской области Фото:

В рамках программы обмена опытом между ЯНАО, ХМАО, Тюменской областью и Якутией, главам регионов провели экскурсию по ямальской столице, которая принимает правительства четырех субъектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Гости посетили различные объекты в Салехарде, где им показали, как применяются практики, помогающие жителям Ямала получать необходимые услуги быстро и качественно», — сообщили в пресс-службе. Губернаторам показали храмовый комплекс Преображения Господня, новый микрорайон Обдорский, музей новейшей истории Ямала и молодежную арт-резиденцию «Полярис».

Губернатора ХМАО Руслана Кухарука, тюменского губернатора Александра Моора и главу Якутии Айсена Николаева также отвезли в природно-этнографический комплекс в историческом поселке Горнокнязевске. В ближайшие дни участников программы обмена опытом проведут по нескольким медицинским и образовательным объектам.

Программа обмена опытом между четырьмя субъектами существует шестой год. Как ранее сообщало URA.RU, управленческие команды из ХМАО, Тюменской области и Якутии будут изучать ямальский опыт в Салехарде с 10 по 13 ноября. 

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В рамках программы обмена опытом между ЯНАО, ХМАО, Тюменской областью и Якутией, главам регионов провели экскурсию по ямальской столице, которая принимает правительства четырех субъектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Гости посетили различные объекты в Салехарде, где им показали, как применяются практики, помогающие жителям Ямала получать необходимые услуги быстро и качественно», — сообщили в пресс-службе. Губернаторам показали храмовый комплекс Преображения Господня, новый микрорайон Обдорский, музей новейшей истории Ямала и молодежную арт-резиденцию «Полярис». Губернатора ХМАО Руслана Кухарука, тюменского губернатора Александра Моора и главу Якутии Айсена Николаева также отвезли в природно-этнографический комплекс в историческом поселке Горнокнязевске. В ближайшие дни участников программы обмена опытом проведут по нескольким медицинским и образовательным объектам. Программа обмена опытом между четырьмя субъектами существует шестой год. Как ранее сообщало URA.RU, управленческие команды из ХМАО, Тюменской области и Якутии будут изучать ямальский опыт в Салехарде с 10 по 13 ноября. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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