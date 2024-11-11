Школы в ЯНАО эвакуировали из-за сообщений о минировании

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В Надыме прошла эвакуация в школах и ТЦ (архивное фото)
В Надыме прошла эвакуация в школах и ТЦ (архивное фото) Фото:

В Надыме (ЯНАО) 11 ноября эвакуировали сразу несколько школ из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU стало известно от источника в силовых структурах.

«В школы Надыма в течение дня поступило сразу несколько сообщений о минировании. Проводилась эвакуация и другие положенные мероприятия, информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Информацию об эвакуации в школе № 5 и № 1 подтверждается сообщениями пользователей в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети в VK. «Подскажите что происходит в школе № 5. Почему была эвакуация?» — спрашивает Виктор Близнюк. «В первой [школе] тоже час все стояли», — добавляет в комментариях Станислав.

Под постом размещен комментарий от имени администрации района. » По информации силовых структур, сегодня в Надыме поступили сообщения о минировании двух школ и торгового центра. Экстренные службы оперативно провели эвакуацию и проверку помещений. Опасных предметов обнаружено не было, учебный процесс возобновлен. По факту ложного сообщения проводится проверка», — сообщают представители мэрии.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу полиции. На момент публикации ответ не получен.

Волна телефонных «минирований» в Надыме наблюдалась весной. Так, 16 мая эвакуация прошла в одном из торговых центров. Сообщения о теракте поступали во вторую и девятую школы. 

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В Надыме (ЯНАО) 11 ноября эвакуировали сразу несколько школ из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU стало известно от источника в силовых структурах. «В школы Надыма в течение дня поступило сразу несколько сообщений о минировании. Проводилась эвакуация и другие положенные мероприятия, информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Информацию об эвакуации в школе № 5 и № 1 подтверждается сообщениями пользователей в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети в VK. «Подскажите что происходит в школе № 5. Почему была эвакуация?» — спрашивает Виктор Близнюк. «В первой [школе] тоже час все стояли», — добавляет в комментариях Станислав. Под постом размещен комментарий от имени администрации района. » По информации силовых структур, сегодня в Надыме поступили сообщения о минировании двух школ и торгового центра. Экстренные службы оперативно провели эвакуацию и проверку помещений. Опасных предметов обнаружено не было, учебный процесс возобновлен. По факту ложного сообщения проводится проверка», — сообщают представители мэрии. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу полиции. На момент публикации ответ не получен. Волна телефонных «минирований» в Надыме наблюдалась весной. Так, 16 мая эвакуация прошла в одном из торговых центров. Сообщения о теракте поступали во вторую и девятую школы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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