В Надыме (ЯНАО) 11 ноября эвакуировали сразу несколько школ из-за сообщений о минировании. Об этом URA.RU стало известно от источника в силовых структурах.
«В школы Надыма в течение дня поступило сразу несколько сообщений о минировании. Проводилась эвакуация и другие положенные мероприятия, информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Информацию об эвакуации в школе № 5 и № 1 подтверждается сообщениями пользователей в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети в VK. «Подскажите что происходит в школе № 5. Почему была эвакуация?» — спрашивает Виктор Близнюк. «В первой [школе] тоже час все стояли», — добавляет в комментариях Станислав.
Под постом размещен комментарий от имени администрации района. » По информации силовых структур, сегодня в Надыме поступили сообщения о минировании двух школ и торгового центра. Экстренные службы оперативно провели эвакуацию и проверку помещений. Опасных предметов обнаружено не было, учебный процесс возобновлен. По факту ложного сообщения проводится проверка», — сообщают представители мэрии.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу полиции. На момент публикации ответ не получен.
Волна телефонных «минирований» в Надыме наблюдалась весной. Так, 16 мая эвакуация прошла в одном из торговых центров. Сообщения о теракте поступали во вторую и девятую школы.
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