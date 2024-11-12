Власти Тюменской матрешки сыграли в волейбол, а при пожаре в ЯНАО погиб мужчина: события дня

Следователи в ЯНАО проводят проверку по гибели мужчины в ночном пожаре (архивное фото)
В Салехарде проходят мероприятия в рамках программы обмена опытом между ЯНАО, ХМАО, Тюменской областью и Якутией. В Лабытнанги сгорел жилой многоквартирный дом, при разборе которого обнаружили тело мужчины, а в Ноябрьске борются с последствиями трехдневных снегопадов. Об этих и других событиях 12 ноября — в материале URA.RU.
- Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога якобы согласился посетить ямальских оленеводов, пригласивших его прокатиться на оленьей упряжке. В полпредстве ничего об этом публично не заявляли.
- В рамках программы по обмену опытом между ЯНАО, ХМАО, Тюменской областью и Якутией прошел товарищеский матч между командами регионов. Победу в турнире одержала команда властей Ямала, которую представлял губернатор Дмитрий Артюхов и большинство его заместителей-мужчин.
- Бюджет Салехарда на 2025 год станет меньше на два миллиарда рублей по сравнению с текущим. Власти города сообщили, что бюджет формируется с учетом индексации расходов и утвержденных параметров межбюджетных переводов
- Мэр Ноябрьска Алексей Романов борется с последствиями трехдневных снегопадов. На улицы города вышло десятки единиц техники. Перед этим в Ноябрьске выпала двухнедельная норма осадков.
- В Лабытнанги утром произошел пожар в жилом доме по адресу Школьная, 2. В доме на 20 квартир проживало 39 жильцов. Из них 13 человек размещены в гостинице, остальные остановились у родственников. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В Молодежном центре открыт сбор гуманитарной помощи для погорельцев. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины. Следователи СУ СКР по ЯНАО начали доследственную проверку по факту гибели человека.
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- В Салехарде сотрудники ДПС стреляли по колесам нарушителя правил дорожного движения. В Новом Уренгое девочка пострадала при столкновении двух автомобилей.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня в ЯНАО можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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