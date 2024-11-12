Оленеводы сообщили об ответе полпреда Жоги на приглашение в ямальскую тундру

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Жога впервые побывал на Ямале 2 ноября 2024
Полпред Жога впервые побывал на Ямале 2 ноября 2024 Фото:

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога якобы согласился посетить ямальских оленеводов, пригласивших его прокатиться на оленьей упряжке и послушать про настоящую жизнь коренных народов Севера. Об этом URA.RU рассказал общественный активист-оленевод Ейко Сэротэтто, ранее пригласивший Артема Жогу в тундру.

«Пост [публикация оленевода с приглашением в тундру, — прим. URA.RU] увидел, по времени очень плотно», — процитировал Артема Жогу оленевод. Ейко Сэротэтто добавил, что в личной переписке полпред обозначил планы посетить ямальскую тундру.

Сам Артем Жога и его представители публично не сообщали о намерениях приехать к ямальским оленеводам. Агентство направило запрос в уральское полпредство. Ответ ожидается.

Уральский полпред Артем Жога впервые побывал на Ямале 2 ноября. Ранее URA.RU сообщало о том, что оленеводы приготовили для нового полпреда специальную упряжку, запряженную белыми оленями.

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Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога якобы согласился посетить ямальских оленеводов, пригласивших его прокатиться на оленьей упряжке и послушать про настоящую жизнь коренных народов Севера. Об этом URA.RU рассказал общественный активист-оленевод Ейко Сэротэтто, ранее пригласивший Артема Жогу в тундру. «Пост [публикация оленевода с приглашением в тундру, — прим. URA.RU] увидел, по времени очень плотно», — процитировал Артема Жогу оленевод. Ейко Сэротэтто добавил, что в личной переписке полпред обозначил планы посетить ямальскую тундру. Сам Артем Жога и его представители публично не сообщали о намерениях приехать к ямальским оленеводам. Агентство направило запрос в уральское полпредство. Ответ ожидается. Уральский полпред Артем Жога впервые побывал на Ямале 2 ноября. Ранее URA.RU сообщало о том, что оленеводы приготовили для нового полпреда специальную упряжку, запряженную белыми оленями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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