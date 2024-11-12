Оленеводы сообщили об ответе полпреда Жоги на приглашение в ямальскую тундру

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога якобы согласился посетить ямальских оленеводов, пригласивших его прокатиться на оленьей упряжке и послушать про настоящую жизнь коренных народов Севера. Об этом URA.RU рассказал общественный активист-оленевод Ейко Сэротэтто, ранее пригласивший Артема Жогу в тундру.
«Пост [публикация оленевода с приглашением в тундру, — прим. URA.RU] увидел, по времени очень плотно», — процитировал Артема Жогу оленевод. Ейко Сэротэтто добавил, что в личной переписке полпред обозначил планы посетить ямальскую тундру.
Сам Артем Жога и его представители публично не сообщали о намерениях приехать к ямальским оленеводам. Агентство направило запрос в уральское полпредство. Ответ ожидается.
Уральский полпред Артем Жога впервые побывал на Ямале 2 ноября. Ранее URA.RU сообщало о том, что оленеводы приготовили для нового полпреда специальную упряжку, запряженную белыми оленями.
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