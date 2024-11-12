Запрет пропаганды чайлдфри и освобождении от НДФЛ при продаже земли: какие законы приняла Госдума

Госдума 12 ноября приняла несколько законов. Среди них: запрет на пропаганду идеологии чайлдфри, освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земельного участка, запрет на усыновление гражданам стран, где разрешена смена пола, российских детей и другие. Какие еще законы приняла Госдума и их суть — в материале URA.RU.
Запрет на усыновление детей из РФ гражданам в некоторых странах
Госдума в ходе второго и третьего чтений одобрило законопроект, запрещающий усыновление российских детей иностранными гражданами из стран, где законодательно разрешена смена пола. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания о заявил о необходимости предотвратить возможность любых изменений пола у усыновленных детей за рубежом.
Так, с 1993 года иностранные граждане усыновили свыше 102 тысяч российских детей. Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова на предпленарном собрании заявила, что Россия не может рисковать будущим детей, зная европейские тенденции.
Отказ от НДФЛ при продаже земли
В Госдуме был одобрен законопроект, предоставляющий возможность учитывать период владения первоначальным земельным участком для освобождения от уплаты НДФЛ при продаже его части. При этом данная часть должна быть выделена для целей индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или других подобных нужд.
В настоящее время доходы от продажи недвижимости не облагаются НДФЛ, если объект находился в собственности продавца не менее пяти лет, или трех лет в случаях наследования, дарения и приватизации. Период владения начинается с момента государственной регистрации права собственности.
Согласно новому закону, в случае формирования земельного участка после разделения или перераспределения в связи с изъятием для госнужд, к периоду владения «новым» участком будет также добавлено время, в течение которого гражданин владел исходным участком. Это позволит применять налоговую льготу сразу после превышения пятилетнего периода обладания исходным участком. Законопроект также распространяет эту норму на участки, образованные путем раздела, выделения, объединения или перераспределения исходных земель, предназначенных для личного подсобного хозяйства, строительства гаражей, садоводства и огородничества. Время владения исходными участками будет учитываться при продаже вновь образованных земель.
В случае формирования нового земельного участка через объединение исходных участков минимальный срок владения таким участком начнет отсчитываться с даты получения последнего из объединенных участков в собственность. Применение новых правил ограничено случаями, когда количество «новых» земельных участков не превышает двух.
Запрет на пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон о запрете на пропаганду идеологии чайлдфри в СМИ, интернете, рекламе и кино. «За » проголосовали все 403 депутата. Тех, кто был бы против, или воздержавшихся не оказалось.
Штрафы за нарушение закона составят до пяти миллионов рублей для юридических лиц. Физические лица при нарушении должны буду выплатить 400 тысяч рублей, а должностные — 800 тысяч рублей, заявил Вячеслав Володин.
Отмечается, что закон о запрете пропаганды чайлдфри был принят с уточнением, что распространение информации о монашестве и целибате не подпадает под данный запрет. Такое уточнение было внесено группой сенаторов.
Депутат Елена Дропеко предложила расширить исключения, убрав из определения «отказ от деторождения» личные решения и частные жизненные обстоятельства. Однако большинство депутатов не поддержали эту поправку. Также Дропеко выступала за то, чтобы не применять закон к содержанию литературных и художественных произведений, которые освещают исторические события или факты, введенные ограничения или личные обстоятельства. Но данная инициатива также не нашла поддержки у других депутатов.
Увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО
В Госдуме был одобрен в первом чтении закон, который предлагает увеличить максимальный срок для проведения ремонтных работ по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Инициаторами предложения выступили сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.
В пояснительной записке к документу указывается, что в результате санкционных мер автомобильные дилеры и сервисные станции, а также страховые компании сталкиваются с нехваткой запасных частей и нарушениями в логистических цепях. Это затрудняет своевременное выполнение ремонтных работ на автомобилях после ДТП.
Согласно действующим правилам, страховые компании должны обеспечить ремонт автомобиля в течение 30 рабочих дней после его доставки в сервисный центр или передачи страховщику для организации транспортировки. В этот период входят закупка необходимых запчастей и непосредственно ремонт. При нарушении данного срока на страховщиков налагаются штрафные санкции. Однако из-за текущих сложностей с выполнением этих требований страховые компании часто вынуждены расторгать договоры с техническими станциями.
Лимиты по ипотеки
Госдума одобрила во втором чтении законопроект, предоставляющий Банку России полномочия с 1 апреля 2025 года устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) для ипотечных и автомобильных кредитов, выдаваемых физическим лицам. Ожидается, что третье чтение состоится 13 ноября.
В первоначальной версии документа Центробанку предоставлялась возможность регулировать только ипотечные кредиты физлиц. Исключения составляли займы, обеспеченные ипотекой на воздушные и морские суда, а также суда внутреннего плавания.
Данный проект закона был внесен в Госдуму в январе 2024 года, а его первое чтение прошло в феврале. С того времени у Центрального банка возникли опасения по поводу автокредитования, которое демонстрировало значительный рост из-за снижения кредитных стандартов со стороны банков. В связи с этим в ходе второго чтения депутаты одобрили две поправки. Одна из них расширяет полномочия ЦБ РФ на установление МПЛ для кредитов, обеспеченных залогом автотранспортных средств. По данным из пояснительной записки, внедрение предложенных мер позволит уменьшить уровень задолженности среди граждан и предотвратить накопление рисков в кредитных и микрофинансовых организациях за счет ограничения выдачи рискованных ипотечных кредитов.
Информирование наследников о долгах наследодателей
Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, который налагает обязанность на нотариусов оперативно уведомлять наследников о невыполненных кредитных обязательствах умершего. Ранее законодательство не предусматривало четкой процедуры уведомления наследников о кредитных задолженностях усопшего. Обычно наследники сталкиваются с этими долгами только после оформления наследства, когда начинают поступать требования от кредиторов. В случаях, когда размер долгов равняется или превышает стоимость наследуемого имущества, принятие наследства перестает быть выгодным, как указано в пояснительной записке.
Согласно новому закону, нотариусы, занимающиеся оформлением наследственных дел, обязаны в течение трех рабочих дней после открытия дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) сведения о наличии или отсутствии кредитной истории наследодателя. В случае подтверждения наличия такой информации, нотариус должен в течение следующих трех рабочих дней обратиться в бюро кредитных историй (БКИ) для получения полного кредитного отчета.
Кроме того, Федеральная нотариальная палата обязана обеспечить отправку запросов в ЦККИ и БКИ и получение ответов через единую информационную систему нотариата. После получения данных от ЦККИ и БКИ нотариус обязан в течение трех рабочих дней уведомить наследников о наличии или отсутствии неисполненных долговых обязательств умершего, а также о размере этих обязательств. Уведомление наследников происходит либо в письменной форме по указанному ими адресу проживания или электронной почте, либо непосредственно при личной встрече.
Дополнительно указывается, что после смерти владельцев счетов и вкладов соответствующие справки банки будут выдавать не нотариальным конторам, а непосредственно нотариусам. Сам законопроект предполагается ввести в действие через год после его официального опубликования. Ожидается, что нововведения позволят наследникам более осознанно принимать решения о принятии наследства или отказе от него.
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