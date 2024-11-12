Информация о монашестве и обете безбрачия не будет считаться пропагандой чайлдфри

Из пропаганды чайлдфри исключили информацию о монашестве и обете безбрачия
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Информация о манашестве и обете безбрачия не будет считаться пропагандой чайлдфри
Информация о манашестве и обете безбрачия не будет считаться пропагандой чайлдфри Фото:

Закон о запрете пропаганды чайлдфри принят Госдумой с поправкой о том, что информация о монашестве и обете безбрачия не является нарушением. Текст принятых и отклоненных поправок к закону опубликованы на официальном сайте Думы.

Предложение не считать информацию о монашестве и обете безбрачия пропагандой чайлдфри, была внесена в законопроект по инициативе четырех сенаторов РФ. «Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения», — говорится в документе.

Депутат Госдумы Елена Дропеко также предлагала исключить из понятия «отказ от деторождения» личный выбор и обстоятельства частной жизни, но депутатское большинство отклонило эту поправку. Еще одна инициатива Дропеко касалась информации, изложенной в произведениях литературы и искусства. «Отказом от деторождения не может быть квалифицировано изложение в произведениях литературы и искусства исторических событий и/или фактов, официально введенных ограничений, обстоятельств личной жизни». Но и эту поправку депутаты не поддержали.

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Закон о запрете пропаганды чайлдфри принят Госдумой с поправкой о том, что информация о монашестве и обете безбрачия не является нарушением. Текст принятых и отклоненных поправок к закону опубликованы на официальном сайте Думы. Предложение не считать информацию о монашестве и обете безбрачия пропагандой чайлдфри, была внесена в законопроект по инициативе четырех сенаторов РФ. «Не является административным правонарушением распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения», — говорится в документе. Депутат Госдумы Елена Дропеко также предлагала исключить из понятия «отказ от деторождения» личный выбор и обстоятельства частной жизни, но депутатское большинство отклонило эту поправку. Еще одна инициатива Дропеко касалась информации, изложенной в произведениях литературы и искусства. «Отказом от деторождения не может быть квалифицировано изложение в произведениях литературы и искусства исторических событий и/или фактов, официально введенных ограничений, обстоятельств личной жизни». Но и эту поправку депутаты не поддержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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