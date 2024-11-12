Гражданам некоторых стран запретили усыновлять детей из РФ

Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтении утвердили закон, который запрещает усыновление российских детей или их передачу под опеку гражданам стран, где разрешена смена пола.
«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин на заседании Госдумы, трансляция проходит на сайте.
Ранее депутаты Госдумы выступали с предложением запретить усыновление и опекунство над российскими детьми гражданам стран, где разрешена смена пола и заключение однополых браков. С таким заявлением выступала председатель ГД Анна Кузнецова, проект был принят в первом чтении.
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