В России приняли закон о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Так, за принятие закона проголосовали единогласно 403 депутата. Воздержавшихся и тех, кто был против, не оказалось. прямая трансляция заседания Госдумы транслировалась на официальном сайте.
Ранее URA.RU в своем материале писало, что штрафы за пропаганду чайлдфри для физических лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Должностным лицам будет выписан штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
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