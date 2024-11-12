В России приняли закон о запрете пропаганды чайлдфри

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Празднование масленицы в парке Горького. Пермь, ребенок, концерт, толпа, скопление людей
Все депутаты в Госдуме проголосовали за принятие закона о запрете пропаганды чайлдфри Фото:

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Так, за принятие закона проголосовали единогласно 403 депутата. Воздержавшихся и тех, кто был против, не оказалось. прямая трансляция заседания Госдумы транслировалась на официальном сайте.

Ранее URA.RU в своем материале писало, что штрафы за пропаганду чайлдфри для физических лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Должностным лицам будет выписан штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Так, за принятие закона проголосовали единогласно 403 депутата. Воздержавшихся и тех, кто был против, не оказалось. прямая трансляция заседания Госдумы транслировалась на официальном сайте. Ранее URA.RU в своем материале писало, что штрафы за пропаганду чайлдфри для физических лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Должностным лицам будет выписан штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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