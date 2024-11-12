В России приняли закон о запрете пропаганды чайлдфри

12 ноября 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Все депутаты в Госдуме проголосовали за принятие закона о запрете пропаганды чайлдфри Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Так, за принятие закона проголосовали единогласно 403 депутата. Воздержавшихся и тех, кто был против, не оказалось. прямая трансляция заседания Госдумы транслировалась на официальном сайте. Ранее URA.RU в своем материале писало, что штрафы за пропаганду чайлдфри для физических лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Должностным лицам будет выписан штраф от 100 до 200 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Так, за принятие закона проголосовали единогласно 403 депутата. Воздержавшихся и тех, кто был против, не оказалось. прямая трансляция заседания Госдумы транслировалась на официальном сайте. Ранее URA.RU в своем материале писало, что штрафы за пропаганду чайлдфри для физических лиц составят от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей. Должностным лицам будет выписан штраф от 100 до 200 тысяч рублей.