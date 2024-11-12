Тюменский холдинг начал экспорт пива в Казахстан

Тюменский холдинг «Соболев Альянс» отправил первую партию пива в Казахстан. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате региона.
«Холдинг „Соболев Альянс“ будет экспортировать пиво со своей тюменской пивоварни „Ермолаев“ в Казахстан. Компания договорилась поставлять продукцию в Астану, Кокшетау, Петропавловск и Костанай. Первая партия уже отправлена», — передает «Деловой портал» со ссылкой на представителей торговой палаты области.
Уточняется, что холдинг преимущественно варит пиво для собственных заведений. По объему производства крафтового пенного напитка компания является лидером в Тюменской области, отмечают эксперты.
Ранее пивоваренный ячмень из Ишимского района Тюменской области отправился на экспорт в Казахстан. Партия прошла необходимые испытания и получила фитосанитарный сертификат.
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