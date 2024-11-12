12 ноября 2024

Тюменский холдинг начал экспорт пива в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы варят пиво на экспорт
Тюменцы варят пиво на экспорт Фото:

Тюменский холдинг «Соболев Альянс» отправил первую партию пива в Казахстан. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате региона.

«Холдинг „Соболев Альянс“ будет экспортировать пиво со своей тюменской пивоварни „Ермолаев“ в Казахстан. Компания договорилась поставлять продукцию в Астану, Кокшетау, Петропавловск и Костанай. Первая партия уже отправлена», — передает «Деловой портал» со ссылкой на представителей торговой палаты области.

Уточняется, что холдинг преимущественно варит пиво для собственных заведений. По объему производства крафтового пенного напитка компания является лидером в Тюменской области, отмечают эксперты.

Ранее пивоваренный ячмень из Ишимского района Тюменской области отправился на экспорт в Казахстан. Партия прошла необходимые испытания и получила фитосанитарный сертификат.

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Тюменский холдинг «Соболев Альянс» отправил первую партию пива в Казахстан. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате региона. «Холдинг „Соболев Альянс“ будет экспортировать пиво со своей тюменской пивоварни „Ермолаев“ в Казахстан. Компания договорилась поставлять продукцию в Астану, Кокшетау, Петропавловск и Костанай. Первая партия уже отправлена», — передает «Деловой портал» со ссылкой на представителей торговой палаты области. Уточняется, что холдинг преимущественно варит пиво для собственных заведений. По объему производства крафтового пенного напитка компания является лидером в Тюменской области, отмечают эксперты. Ранее пивоваренный ячмень из Ишимского района Тюменской области отправился на экспорт в Казахстан. Партия прошла необходимые испытания и получила фитосанитарный сертификат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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