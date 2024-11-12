12 ноября 2024

Экспертиза по делу пермского кота-толстяка Крошика еще не завершена

В Перми развеют прах знаменитого кота после завершения всех процедур и прощания
© Служба новостей «URA.RU»
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За два месяца Крошик похудел почти на три килограмма
За два месяца Крошик похудел почти на три килограмма Фото:
новость из сюжета
В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Экспертиза, направленная на установление точной причины смерти известного пермского кота-толстяка Крошика, продолжается. Об этом рассказали в приюте для кошек «Матроскин».

«Экспертиза еще не завершена. Гистологические исследования займут минимум 21 день. В какие сроки эксперт сможет объединить все результаты и подготовить полное заключение, сказать сложно», — цитирует perm.aif.ru слова представителя приюта для кошек «Матроскин». После окончания всех необходимых процедур и исследований с Крошиком простятся. Его прах развеют.

URA.RU рассказывало, что за судьбой бездомного 12-летнего толстого кота Крошика, который сбрасывал вес, следил весь мир. Он попал в реабилитационный центр 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов. Врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ. С начала реабилитации кот похудел почти на три килограмма.

Выхаживали животное волонтеры приюта «Матроскин». Кот скончался ночью 27 октября, у него были выявлены многочисленные поражения внутренних органов. Спасти животное ветеринарам не удалось. Пермяки, опечаленные известием о смерти животного-знаменитости, предложили установить в городе памятник Крошику.

Некоторые пользователи соцсетях считали, что резкое похудение повредило здоровью кота. Другие обвиняли персонал больницы, в подвале которой жил кот. Сотрудники его любили и кормили тем, что давали пациентам в стационаре. В итоге животное потолстело настолько сильно, что не могло самостоятельно передвигаться.

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Экспертиза, направленная на установление точной причины смерти известного пермского кота-толстяка Крошика, продолжается. Об этом рассказали в приюте для кошек «Матроскин». «Экспертиза еще не завершена. Гистологические исследования займут минимум 21 день. В какие сроки эксперт сможет объединить все результаты и подготовить полное заключение, сказать сложно», — цитирует perm.aif.ru слова представителя приюта для кошек «Матроскин». После окончания всех необходимых процедур и исследований с Крошиком простятся. Его прах развеют. URA.RU рассказывало, что за судьбой бездомного 12-летнего толстого кота Крошика, который сбрасывал вес, следил весь мир. Он попал в реабилитационный центр 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов. Врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ. С начала реабилитации кот похудел почти на три килограмма. Выхаживали животное волонтеры приюта «Матроскин». Кот скончался ночью 27 октября, у него были выявлены многочисленные поражения внутренних органов. Спасти животное ветеринарам не удалось. Пермяки, опечаленные известием о смерти животного-знаменитости, предложили установить в городе памятник Крошику. Некоторые пользователи соцсетях считали, что резкое похудение повредило здоровью кота. Другие обвиняли персонал больницы, в подвале которой жил кот. Сотрудники его любили и кормили тем, что давали пациентам в стационаре. В итоге животное потолстело настолько сильно, что не могло самостоятельно передвигаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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