Экспертиза по делу пермского кота-толстяка Крошика еще не завершена

Экспертиза, направленная на установление точной причины смерти известного пермского кота-толстяка Крошика, продолжается. Об этом рассказали в приюте для кошек «Матроскин».
«Экспертиза еще не завершена. Гистологические исследования займут минимум 21 день. В какие сроки эксперт сможет объединить все результаты и подготовить полное заключение, сказать сложно», — цитирует perm.aif.ru слова представителя приюта для кошек «Матроскин». После окончания всех необходимых процедур и исследований с Крошиком простятся. Его прах развеют.
URA.RU рассказывало, что за судьбой бездомного 12-летнего толстого кота Крошика, который сбрасывал вес, следил весь мир. Он попал в реабилитационный центр 27 августа. Тогда его вес был 17 килограммов. Врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть, а за его успехами стали следить зарубежные СМИ. С начала реабилитации кот похудел почти на три килограмма.
Выхаживали животное волонтеры приюта «Матроскин». Кот скончался ночью 27 октября, у него были выявлены многочисленные поражения внутренних органов. Спасти животное ветеринарам не удалось. Пермяки, опечаленные известием о смерти животного-знаменитости, предложили установить в городе памятник Крошику.
Некоторые пользователи соцсетях считали, что резкое похудение повредило здоровью кота. Другие обвиняли персонал больницы, в подвале которой жил кот. Сотрудники его любили и кормили тем, что давали пациентам в стационаре. В итоге животное потолстело настолько сильно, что не могло самостоятельно передвигаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!