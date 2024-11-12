Курганцы, представив возможность вернуться на 10 лет назад, советовали бы себе заботиться о здоровье

Курганцы, представившие возможность вернуться на десять лет назад и встретиться с собой в молодости, чаще всего советовали бы продолжать действовать в том же духе, уделять больше внимания образованию и заботиться о здоровье. URA.RU это стало известно из исследования, проведенного сервисом SuperJob среди жителей региона в возрасте 30, 40 и 50 лет.
«Если бы была возможность вернуться на 10 лет назад, то те, кто разменял 50-летний рубеж, поддержали бы себя фразой „Все правильно делаешь, продолжай!“ (20% опрошенных, самый частый вариант ответа). Среди 30-летних наиболее популярен совет „Учись!“ (17%). А вот 40-летние одинаково часто выбирали оба варианта (по 14%)», — приводит данные сервис.
На втором месте у 30-летних оказались советы принимать обдуманные решения и верить в себя (по 10%). В то же время 40-летние рекомендовали бы себе беречь здоровье и быть более решительными (по 8%). Чем старше становились респонденты, тем актуальнее для них становилась фраза «Никого не слушай» — 3% среди 30-летних, 6% среди 40-летних и также 6% среди 50-летних. Также среди тридцатилетних по 9% голосов набрали советы «Береги здоровье!» и «Будь решительнее!».
Интересно, что для 5% респондентов из группы 40 лет важным оказалось найти новую хорошую работу, а столько же представителей старшей группы посоветовали бы себе «Держаться за свою работу».Таким образом, результаты опроса показывают, как жители Кургана смотрят на свое прошлое и будущее. Опрос проводился с 1 по 11 ноября 2024 года и стал важным индикатором жизненных ценностей на разных этапах жизни.
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