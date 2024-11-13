Министерство образования Свердловской области запустило проверку в школе в Нижних Сергах, где подросток с разбега ударил девочку в грудь (якобы ради красивого видео в TikTok). Как рассказал URA.RU источник, специалисты ведомства работают вместе с силовиками.
«Туда выезжал начальник одного из отделов минобра, ситуацию держит на контроле [глава ведомства Светлана] Тренихина», — поделился собеседник. Сама Тренихина, по данным агентства, в эти дни работает в Москве.
ЧП произошло 11 ноября. По одной из версий, 15-летний парень жестоким поступком отомстил девочке, которая якобы до этого регулярно оскорбляла его. После случившегося он удалил страницы в соцсетях, потому что попал под шквал хейта. К делу подключились следователи СКР, они ведут проверку. Ситуацией также возмутились в президентском совете по правам человека. Против юноши могут возбудить дело по статье «Хулиганство».
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