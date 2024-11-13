Минобр отреагировал на жестокое избиение школьницы в свердловском поселке. Видео

В школе в Нижних Сергах началась проверка после нападения на ученицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел в одной из школ в Нижних Сергах
Инцидент произошел в одной из школ в Нижних Сергах Фото:

Министерство образования Свердловской области запустило проверку в школе в Нижних Сергах, где подросток с разбега ударил девочку в грудь (якобы ради красивого видео в TikTok). Как рассказал URA.RU источник, специалисты ведомства работают вместе с силовиками.

«Туда выезжал начальник одного из отделов минобра, ситуацию держит на контроле [глава ведомства Светлана] Тренихина», — поделился собеседник. Сама Тренихина, по данным агентства, в эти дни работает в Москве. 

ЧП произошло 11 ноября. По одной из версий, 15-летний парень жестоким поступком отомстил девочке, которая якобы до этого регулярно оскорбляла его. После случившегося он удалил страницы в соцсетях, потому что попал под шквал хейта. К делу подключились следователи СКР, они ведут проверку. Ситуацией также возмутились в президентском совете по правам человека. Против юноши могут возбудить дело по статье «Хулиганство».

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Министерство образования Свердловской области запустило проверку в школе в Нижних Сергах, где подросток с разбега ударил девочку в грудь (якобы ради красивого видео в TikTok). Как рассказал URA.RU источник, специалисты ведомства работают вместе с силовиками. «Туда выезжал начальник одного из отделов минобра, ситуацию держит на контроле [глава ведомства Светлана] Тренихина», — поделился собеседник. Сама Тренихина, по данным агентства, в эти дни работает в Москве.  ЧП произошло 11 ноября. По одной из версий, 15-летний парень жестоким поступком отомстил девочке, которая якобы до этого регулярно оскорбляла его. После случившегося он удалил страницы в соцсетях, потому что попал под шквал хейта. К делу подключились следователи СКР, они ведут проверку. Ситуацией также возмутились в президентском совете по правам человека. Против юноши могут возбудить дело по статье «Хулиганство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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