Молодые курганцы с низким доходом чаще других ходят на работу с недомоганием

Большинство работников в Кургане вынуждены ходить на работу во время болезни. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob. Согласно данным исследования, 65% опрошенных признались, что продолжают работать, даже когда чувствуют себя плохо.
Особенно выражена проблема среди молодых людей и лиц с низким доходом. «Для курганцев в возрасте до 34 лет более характерно работать с недомоганием, чем для тех, кто старше (73% против 59% среди тех, кому более 45 лет)», — указывает Superjob. Также значительно чаще на работу, несмотря на болезнь, идут те, кто зарабатывает меньше: 82% зарабатывающих до 50 тыс. рублей против 55% с доходом более 100 тыс. рублей.
Ситуация обостряется из-за отсутствия дополнительных выплат сверх тех, что предусмотрены листками временной нетрудоспособности. В большинстве компаний Кургана (в 7 из 10) такие доплаты не практикуются, что делает больничные финансово невыгодными для работников. Время проведения опроса с 2 по 13 ноября.
URA.RU ранее писало, что курганцы, получив возможность вернуться на десять лет назад, чаще всего советовали бы себе продолжать в том же духе, уделять больше внимания образованию и заботиться о здоровье. Это выяснили среди жителей региона в возрасте 30–50 лет. 20% респондентов старше 50 лет поддержали бы себя фразой: «Все правильно делаешь, продолжай!» Среди 30-летних наиболее популярен совет «Учись!» (17%). 40-летние выбирали оба варианта (по 14%). Чем старше становились опрошенные, тем актуальнее для них становилась фраза «Никого не слушай».
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