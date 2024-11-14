В секретном цеху «Курганприбора» начали производить новую продукцию для СВО

В секретном цеху оборонного завода «Курганприбор», который торжественно открывал уральский полпред Артем Жога, запустили производство нового вида продукции для нужд СВО. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал сенатор РФ Сергей Муратов.
«Новый сборочный цех на „Курганприборе“ уже успешно работает. Налажено производство специальной продукции, которую отправляют в зону специальной военной операции», — рассказал URA.RU Муратов. Информация о том, какую именно про
Ранее URA.RU писало, что полпред в УрФО Артем Жога в ходе визита в Курган принял участие в открытии нового цеха сборки на оборонном предприятии АО «СКТБ Курганприбор». Также на заводе Жоге показали процесс создания ракет и их испытания на производственных площадках завода.
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