Суд Челябинска смягчил обвинение по громкому делу курганцев Штингера и Курпишева

В Челябинске прошло заседание по делу бывших жителей Кургана, адвоката Александра Штингера и спортсмена Ивана Курпишева. Суд принял несколько важных решений. Обвиняемым в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году исключили статью о бандитизме. Эта часть обвинения направлена следственному органу для прекращения. После этого дело об убийстве и мошенничестве снова направили в суд Кургана. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«В деле Штингера и Курпишева выделили статью о бандитизме и направили эту часть для прекращения. Она должна быть закрыта из-за непричастности. Поскольку обвинение стало менее тяжким, то дело было направлено по подсудности в Курганский городской суд», — сообщили источники. Обвиняемым в убийстве журналиста Кирсанова продлили срок содержания под стражей. Ими после заседания была подана апелляционная жалоба на решение.
Данные нашли подтверждение в Челябинском областном суде. Пресс-служба организации сообщила, что часть дела была направлена в прокуратуру. Все остальное дело — в Курганский городской суд.
Редакция попросила дать комментарий защитника одного из обвиняемых. Владимир Менщиков сообщил, что адвокаты обратили внимание суда на истечение сроков давности по обвинению в бандитизме. Судья согласился, что сотрудники СУ СК должны были прекратить следствие по данному пункту обвинения. Он был выделен из дела Штингера и Курпишева и направлен в прокуратуру. Исключение обстоятельства сделало возможным рассмотрение дела об убийстве по месту его совершения, в городском суде Кургана. Содержание под стражей обвиняемым было продлено до 26 января 2025 года.
На решение были поданы жалобы. Курпишев и Штингер пытаются опротестовать продление меры пресечения. Последний также настаивает на рассмотрении дела за пределами Курганской области.
Штингера и Курпишева следствие считает виновными в убийстве журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Утверждается, что они вместе с членами ОПГ «Локомотив», которых уже нет в живых, забили палками до смерти Кирсанова возле его гаража. Тело журналиста до сих пор не найдено Обвиняемые свою вину отрицают, заявляют о фальсификациях следователей и находятся в СИЗО уже более трех лет.
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