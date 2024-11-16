16 ноября 2024

Бастрыкин требует доклад о расстреле свердловских подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин требует доложить о расследовании уголовного дела
Александр Бастрыкин требует доложить о расследовании уголовного дела Фото:
новость из сюжета
В Красноуральске мужчина расстрелял двух мальчиков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить об уголовном деле мужчины, который расстрелял двух школьников в Красноуральске (Свердловская область). Его обвиняют по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего), сообщает пресс-служба СКР.

«Глава ведомства поручил и.о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале ведомства. На следующий день после трагедии мужчину уже привезли на следственные действия.

ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина-охотник поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. По одной из версий, школьники задирали мужчину, по другой — он сам взялся за ружье. Недавно появилась новая версия, что дети якобы могли сжечь собаку нападавшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить об уголовном деле мужчины, который расстрелял двух школьников в Красноуральске (Свердловская область). Его обвиняют по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего), сообщает пресс-служба СКР. «Глава ведомства поручил и.о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале ведомства. На следующий день после трагедии мужчину уже привезли на следственные действия. ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина-охотник поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. По одной из версий, школьники задирали мужчину, по другой — он сам взялся за ружье. Недавно появилась новая версия, что дети якобы могли сжечь собаку нападавшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...