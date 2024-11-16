Бастрыкин требует доклад о расстреле свердловских подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить об уголовном деле мужчины, который расстрелял двух школьников в Красноуральске (Свердловская область). Его обвиняют по статье 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего), сообщает пресс-служба СКР.
«Глава ведомства поручил и.о . руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале ведомства. На следующий день после трагедии мужчину уже привезли на следственные действия.
ЧП произошло вечером 14 ноября по улице Маяковского. По предварительным данным, мужчина-охотник поругался с подростками и открыл стрельбу из ружья. Они выжили, одного увезли в больницу Нижнего Тагила, другого — в Екатеринбург. По одной из версий, школьники задирали мужчину, по другой — он сам взялся за ружье. Недавно появилась новая версия, что дети якобы могли сжечь собаку нападавшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!