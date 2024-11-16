Курганцам предлагают проверить свои знания в налоговом диктанте

Курганцев приглашают принять участие в налоговом диктанте и проверить свои знания. Те, у кого окажутся самые высокие результаты, смогут получить диплом и доступ к курсу от РАНХиГС. Об этом сообщает налоговая служба.
«Принять участие может любой желающий старше 16 лет, ответив по выбору на 15 вопросов базового уровня или на 25 вопросов продвинутого уровня за 60 минут и получить именной сертификат. Налоговый диктант проходит в онлайн-формате», — сообщает УФНС России по Курганской области.
Поучаствовать в диктанте можно до 20 ноября. Базовый уровень подразумевает несложные вопросы о налогах. Продвинутый потребует углубленных знаний на тему налогообложения.
Ранее URA.RU писало о том, кому из курганцев придется платить налоги с доходов по вкладам. В 2024 году новый налог будет уплачиваться впервые.
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