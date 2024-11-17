Свердловчанин, насиловавший девушек в Перми, попросился на СВО

Уроженец Свердловской области Евгений Андреев просился уйти в зону спецоперации РФ на Украине после того, как совершил серию изнасилований девушек в Перми. Его статья позволяет это сделать, так как он нападал на совершеннолетних.
«Статья у него позволяет заключить контракт, потому что жертвы совершеннолетние. Он просился, но все тщетно, его не отпускают. Пока так», — сказал E1.ru источник.
Андреева приговорили к 14 годам колонии. URA.RU связалось с адвокатом Ольгой Будлянской, которая защищала его в суде. Она заявила агентству, что уже не представляет интересы свердловчанина и через нее он не пытался проситься на СВО. По ее словам, это делается через военкомат.
Евгений Андреев несколько дней держал в страхе Индустриальный район Перми. Свердловчанин подозревается в серии нападений на пермячек. Одну из них он душил несколько минут, пока его не спугнул пермяк. Нападавшего задержали 21 октября. Он прятался от силовиков в монастыре и признался, что планировал принять постриг. После задержания свердловчанина, выяснилось, что он находится в федеральном розыске за изнасилование. На время следствия подозреваемый оставался в СИЗО.
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